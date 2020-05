Paola Di Benedetto/ “Francesco Monte non lo rinnego, Clizia gelosa di me e Paolo?”

Pubblicità

La vincitrice del Grande Fratello Vip 2020, Paola Di Benedetto, è stata la protagonista dell’intervista del programma radiofonico “Non succederà più”, condotto da Giada Di Micheli su Radio Radio. Numerosi gli argomenti che l’arguta conduttrice ha snocciolato assieme alla bella “Madre Natura”, a cominciare dal suo suo vecchio flirt con Francesco Monte, concorrente di una vecchia edizione del Gf Vip e noto tronista: “Non mi sento di dirti che con Francesco è scoppiata perché non ci trovavamo bene perché effettivamente con Francesco neanche ci siamo conosciuti e con il senno di poi ti posso tranquillamente affermare che comunque sarebbe stata una storia non destinata a durare. Sono cresciuta, mi conosco e so cosa va bene per me”. La DB comunque non rinnega il suo flirt con il bel Monte: “É stata una brevissima parentesi della mia vita e Federico non è stata una rivincita, ma ho trovato l’amore. Ha fatto parte di me, della mia vita, se pur per poco e comunque mi ha lasciato e insegnato qualcosa e quindi non mi sento di dirti che lo cancellerei”.

PAOLA DI BENEDETTO: “CLIZIA E FERNANDA SU PIANTA GRASSA…”

Si parla poi di Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa, altre due concorrenti del reality show di casa Mediaset, che durante alcune dirette Instagram sono apparse poco carine nei confronti della Di Benedetto con le famose parole “pianta grassa”. Anche in questo caso, comunque, la vincitrice del Gf Vip preferisce usare la carota e non il bastone: “Aveva usato il termine di “pianta grassa” non riferendosi assolutamente al fisico. Sono certa che nessuna delle due si riferisse al lato fisico, anche perché io ho conosciuto sia Clizia che Fernanda e, anche se con loro non ci sentiamo più, io so bene che tipo di persone sono e non si sarebbero mai permesse di giudicare il mio aspetto fisico in quel modo. Si riferivano più ad un aspetto tipo “non prende posizioni” piuttosto che “non si espone”. È stato un semplice chiacchiericcio post-reality dove ti scappa quella parola un po’ fuori posto che poi viene fraintesa e poi scatena l’articolo. Mi porto un bel ricordo di entrambe, anche se non ci andrei a mangiare una pizza ogni fine settimana”.

“NESSUNA MALIZIA FRA ME E PAOLO”

Resta il fatto che secondo alcuni rumors, Clizia Incorvaia sarebbe apparsa un po’ gelosa per il feeling innegabile fra Paola e Ciavarro: “Io e Paolo ci conoscevamo già fuori – si è giustificata la bella fidanzata di Federico Rossi – siamo sempre stati amici ma è sempre stata quell’amicizia senza alcuna malizia di fondo. Ma davvero, perché altrimenti si sarebbe vista sin dall’onizio. Ci siamo avvicinati un po’ di più verso la fine ma perché unicamente eravamo in sei persone ad interfacciarsi e quindi era anche inevitabile. Ero consapevole di questo fidanzamento – ha aggiunto – ma non penso di aver dato modo alla gente di pensare in maniera maliziosa in nessun modo. Se c’è stato un pizzico di gelosa è stato mal frainteso da lei perché io penso di non aver dato nessun modo di fraintendere le situazioni, anzi”. Paola Di Benedetto non ha ancora rivisto il suo fidanzato, visto che i due vivono in regioni differenti, lui in Emilia, a Modena, lei in Veneto, a Vicenza, e tenendo conto anche della durata del reality, la lontananza va avanti ormai dal 6 gennaio scorso, più di 4 mesi. A breve, ha comunque fatto sapere Paola, i due sperano di rincontrarsi e di andare a vivere assieme a Milano. Di seguito il video con l’intervista completa.





