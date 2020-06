Paola di Benedetto ha tradito Federico Rossi?/ “Le piacciono gli uomini sposati..”

Pubblicità

Paola di Benedetto ha tradito Federico Rossi? I fan sono sicuri di no visto che tengono da sempre d’occhio la coppia che appare più innamorata che mai dopo cinque mesi di distanza e la fine della quarantena (prima dovuta al Grande Fratello Vip e poi al Covid 19), ma sui social qualcuno ha insinuato qualcosa di poco carino che ha fatto subito infuriare anche Paola di Benedetto reduce da un fine settimana in compagnia dei suoi colleghi gieffini prima ad una cena nella tenuta di Fabio Testi e poi a Gardaland insieme ad Adriana Volpe, che sia successo qualcosa in questi giorni? Stando a quanto riportato su Di Più il tutto sarebbe frutto di una crisi tra l’ex Madre Natura e il suo fidanzato in scena poco prima dell’inizio del Grande Fratello Vip proprio per un presunto flirt con uomo famoso, sposato e con un figlio, liason che Federico avrebbe scoperto sbirciando sul cellulare della sua bella.

PAOLA DI BENEDETTO HA TRADITO FEDERICO ROSSI?

Proprio sui social Paola di Benedetto e Federico Rossi sono apparsi uniti per la smentita e proprio il musicista ha subito chiuso i conti: “Che fantasia che hanno i giornali…Notizia non fake, di più” e poi lui stesso ironizza: “Ti piacciono gli uomini sposati?”. A quel punto la Di Benedetto ha seguito il suo fidanzato mettendo insieme quelle che definisce “stron*ate da dire fino in fondo” ovvero con Federico pronto a chiamare la moglie di quest’uomo per sapere la verità e che la bella modella stia ancora continuando a sentire il misterioso uomo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA