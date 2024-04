Paola Di Benedetto, il calciatore Mickael Facchinetti é il nuovo fidanzato?/ L’avvistamento accende il gossip

Paola Di Benedetto é prossima all’ufficializzazione del nuovo amore? Spunta un avvistamento inaspettato

Paola Di Benedetto é al centro del gossip made in Italy e International, complice l’avvistamento con il presunto nuovo fidanzato Mickael Facchinetti. La madre natura mora più amata dall’occhio pubblico di Ciao Darwin ed influencer di notevole seguito social è ora protagonista di un avvicinamento sospetto di un nuovo amore per lei, in Svizzera. Ma non solo. Perché l’avvistamento dei due sospetti innamorati si estende anche ad un incontro registratosi all’aeroporto di Milano. E al fianco della bella speaker radiofonica, in entrambe le due curiose occasioni, c’é sempre lui, Mickael Facchinetti. Si tratta di un calciatore svizzero, classe 1981. Vive a Lugano il bel moro tenebroso che dispone di un passaporto italiano, e nel mondo del calcio gioca il ruolo di un difensore svincolato.

Ad infiammare il gossip sul presunto nuovo amore é poi anche la recente rottura tra la Di Benedetto e l’ultimo fidanzato Raoul Bellanova. Ma non solo. Di recente rispetto alla vita intima Paola Di Benedetto ha fatto parlare di sé anche per un sospetto flirt in corso con Fedez, che possa aver condotto il rapper alla crisi matrimoniale con Chiara Ferragni. Un gossip che ha avuto voce anche in una puntata di Belve e che non é ad oggi stato confermato dalle parti coinvolte. E in più lo stesso ha reso infuocata la cronaca rosa di questi giorni, anche sulla scia del defollow che Chiara e i membri del suo staff management pare abbiano inferto via social a Paola, smettendo di seguire la Diretta Benedetto e i suoi post online.

S’infiamma il gossip made in Italy

Nel frattempo, intanto, si fa romantico l’avvistamento di Paola Di Benedetto con il sospetto nuovo fidanzato Mickael Facchinetti, di cui rendono testimonianza almeno due insider per uno spiffero ripreso a mezzo social da Deianira Marzano.

Che Paola Di Benedetto possa presto ufficializzare la scoperta del nuovo amore, tanto vociferata dal gossip? Ancor prima della bella stagione, quindi, la facsinosa madre natura riesce a diventare la regina del gossip caldo sull’amore.











