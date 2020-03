Paola Di Benedetto/ “In Adriana Volpe ho trovato una zia/amica” (Grande Fratello Vip)

Paola Di Benedetto non è riuscita a contenere la rabbia al Grande Fratello Vip 4. In una delle ultime notti, i concorrenti sono stati svegliati da un phon lasciato acceso appositamente e al mattino successivo l’ex Madre Natura ha voluto chiarire tutto con il gruppo. Solo in quel momento ha scoperto che la responsabile era Fernanda Lessa, decisa a ‘vendicarsi’ del vociare di chi rimane sveglio fino a notte fonda. Soprattutto perchè in quella serata in particolare, Fernanda è stata male e ha vissuto tutto come una mancanza di rispetto nei suoi confronti. Anche Fabio Testi è intervenuto per ribadire che alcuni inquilini facciano molto rumore durante le ore di riposo: “Fabio rispetto questo momento, ma non siamo in un campo militare”, ha risposto Paola, “mi dispiace”. La situazione è peggiorata quando Fernanda ha ammesso di aver lasciato il phon acceso per dare una lezione a tutti, ma Paola ha mantenuto i toni pacati e poi si è defilata dalla conversazione. “E’ giusto che ci siano delle regole”, ha detto invece a Sossio Aruta in un’altra stanza, “però così si esagera”. Gli attriti con la Lessa alla fine sono durati ben poco: nelle ore successive, la brasiliana ha trovato il modo di fare pace con la ragazza.

PAOLA DI BENEDETTO AL GRANDE FRATELLO VIP 4

Paola Di Benedetto pensa al percorso fatto finora al Grande Fratello Vip 4 e non può che ritenersi soddisfatta. Parlando con Sara Soldati, con cui ha creato un forte legame di amicizia, l’ex Madre Natura si è lasciata andare a qualche considerazione su quanto vissuto nella Casa. “Se dovessi uscire, sarò comunque molto contenta per il percorso fatto”, ha detto Paola, pensando alla possibilità che questa sera si accelerino i tempi e che ci sia più di qualche vip ad uscire. “In Adriana ho trovato una zia/amica”, ha aggiunto, “ci siamo trovate dal primo momento, da quando abbiamo scelto il letto in cui dormire”. Clicca qui per guardare il video di Paola Di Benedetto e Sara Soldati. Scontri finiti anche con Antonio Zequila: da tempo i due non fanno altro che sorridere insieme e l’attore le ha persino dedicato una poesia che ha letto ad alta voce. Un momento divertente che ha strappato qualche sorriso a Paola, in questi giorni – come tutti – pensierosa per l’emergenza Coronavirus e per quanto sta vivendo l’Italia intera.



