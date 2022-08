Paola Di Benedetto, incontri scottanti al Power Hits Estate 2022/ Rkomi e Rossi…

Paola Di Benedetto rivede Rkomi e Federico Rossi

Paola Di Benedetto è stata una delle protagoniste del gossip estivo per la sua relazione, finita dopo poche settimane, con Rkomi. Il cantante è arrivato nella vita della bellissima conduttrice a distanza di tempo dalla fine dell’importante storia con Federico Rossi con cui, prima dell’addio, aveva cominciato anche una convivenza. Quello vissuto da Paola Di Benedetto e Federico Rossi è stato un amore importante che ha lasciato un dolce ricordo in entrambi. Tra i due, infatti, i rapporti sono ottimi e già nelle occasioni in cui si sono incontrati per lavoro, non hanno esitato a supportarsi.

Per Paola e Federico Rossi, così, prima che l’estate 2022 lasci spazio alla stagione autunnale, ci sarà l’occasione per rivedersi. Un incontro atteso dai fan più romantici dell’ormai ex coppia anche se l’attesa più grande è per l’incontro che Paola avrà proprio con Rkomi.

Paola Di Benedetto: primo incontro con Rkomi dopo la rottura?

Come fa sapere Pipol Gossip, Paola Di Benedetto salirà sul palco dell’evento musicale ‘RTL 102.5 Power Hits Estate 2022’ che si terrà a Verona il 31 agosto. Sul palco saliranno i principali artisti della musica italiana e tra i tanti ci sarà anche Rkomi che è atteso anche dall’avventura come giudice di X Factor 2022. Come fa sapere Pipol Gossip, l’ex vincitrice del GFvip oltre a condurre l’evento accanto a Jody Cecchetto e Matteo Campese, incontrerà anche Rkomi con cui, dopo un momento di passione, è calato il gelo.

Cosa accadrà tra la Di Benedetto e Rkomi durante l’evento musicale? I due riusciranno a sostenere le telecamere evitando qualsiasi riferimento al gossip di cui sono stati protagonisti?

