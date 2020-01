Paola Di Benedetto/ Le uova della discordia… lite con Adriana Volpe (Grande Fratello Vip)

Paola Di Benedetto ha perso la pazienza e per i fan del Grande Fratello Vip 4 è un po’ come ritornare indietro nel tempo. Nella scorsa edizione, alcuni concorrenti infatti sembravano essersi fissati sul consumo di uova. E anche adesso l’argomento ritorna a scuotere la Casa di Cinecittà, spingendo la modella a dire la sua sulla gestione della spesa e il suo consumo. Soprattutto quando Adriana Volpe ha scoperto che non tutte le uova si trovavano al loro posto. “Le ha scritte Clizia”, ha detto invece la Di Benedetto, cercando di risalire alla dinamica degli eventi per svelare il mistero. Anche se la Volpe avrebbe preferito concludere il discorso in quel momento, l’ex Madre Natura ha subito incalzato: “Chiediamo altrimenti le ridividiamo tutte”. Clicca qui per guardare il video di Paola Di Benedetto e Adriana Volpe. Dato il clima di tensione, Paola ha diretto poi la sua rabbia anche contro Andrea Denver, colpevole di aver mangiato uno dei pancake che la ragazza si era appena preparata. “Questa è la mia colazione. Non è che trovi un piatto e prendi e mangi”, ha detto infastidita, “la dimostrazione che il buon senso non esiste”.

PAOLA DI BENEDETTO, PRIMI SEGNI DI CEDIMENTO

Anche Paola Di Benedetto sta perdendo la pazienza al Grande Fratello Vip 4. Dopo aver trascorso le prime settimane sorridente e curiosa, pronta a scoprire il passato dei coinquilini, la modella inizia adesso a dare i primi segni di cedimento. Tutta colpa del cibo, anche se per adesso la spesa continua ad essere abbondante. Questo non vuol dire però che Paola non sappia sfruttare i momenti di gioco appieno, come la sfida casalinga con Andrea Denver. Fingendo di essere incapace con il ferro da stiro, nella scenetta Paola ha chiesto al fidanzato modello di stirarle la camicia perché incapace. Per poi chiedergli di fare di più: “Se non sei nudo non mi va”. Il discorso diventa piccante poco dopo: “Anzi visto che ho 10 minuti… il colletto lo stiri dopo”. Clicca qui per guardare il video di Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli. All’esterno della Casa, c’è invece chi svela di aver avuto un flirt con il fidanzato dell’ex Madre Natura, ovvero Federico Rossi. Ludovica Pagani infatti ha appena svelato a Casa Chi di aver avuto una certa attrazione nei confronti del cantante, una frequentazione però durata solo un paio di mesi. Data la caccia dei telespettatori, in merito al presunto tradimento di Federico nei confronti di Paola, l’influencer ha subito precisato che tutto questo sarebbe avvenuto però mentre entrambi i fidanzati erano ancora single.

