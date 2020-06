Paola di Benedetto, Madre Natura Ciao Darwin 7/ Curve mozzafiato indimenticabili…

Seno prorompente, espressione ferma, occhi fissi nel vuoto, Paola di Benedetto questa sera si presenterà così in cima alla famosa scalinata di Ciao Darwin 7 per scendere le scale e piazzarsi al centro del palco facendo impazzire gli uomini presenti in studio e il pubblico a casa. La giunonica modella, alta e dai lunghi capelli mori, a quel punto darà la sua mano a Paolo Bonolis solo per farsi fare il baciamano. Inizia da qui l’esperienza di Paola di Benedetto in Ciao Darwin ma, soprattutto, il suo successo in tv che negli anni seguenti l’ha portata in Honduras per l’Isola dei Famosi e poi nella casa di Cinecittà per prendere parte alla prima edizione firmata da Alfonso Signorini e uscirne da vincitrice. Questo è quello che è successo in questi anni a Paola di Benedetto che anche in amore sembra aver trovato il successo che merita con Federico Rossi.

PAOLA DI BENEDETTO MADRE NATURA A CIAO DARWIN 7 E FUTURA MAMMA?

Proprio Fede del duo Benji e Fede è il suo compagno ormai da oltre un anno e i due non solo hanno resistito al gossip ma hanno superati indenni anche cinque mesi di lontananza dovuti prima all’esperienza di Paola di Benedetto al Grande Fratello e poi al lockdown. Finalmente i due si sono ritrovati e adesso appaiono felici sui social anche se non dobbiamo parlare di matrimonio, idea remota per il momento. Paola di Benedetto è felice con il suo Federico tant’è che lui stesso ha spiegato: “Al GF Vip riuscivo a vederla ma non a sentirla. È stata dura ma la cosa a cui pensavo è che sarebbe stato bellissimo quando ci saremmo rivisti. E così è stato” e ancora, sul futuro della loro coppia tra matrimonio e gravidanze, lo stesso artista conferma: “Novità ci saranno perché il rapporto sta procedendo molto bene..Ciò che possiamo però dirvi è che non è in arrivo nessun baby Rossi!”. Al momento i due passeranno del tempo insieme per recuperare il tempo perso ma, intanto, i fan di Paola di Benedetto potranno rivederla in tv, dove tutto è iniziato.



