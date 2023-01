Paola Di Benedetto/ “Mi piace lavorare in radio perché si punta solo sulle parole”

Paola Di Benedetto tra gli ospiti di Boomerissima di Alessia Marcuzzi

Paola Di Benedetto dalla televisione alla radio. La ex vincitrice del Grande Fratello Vip torna in tv come ospite di Boomerissima di Alessia Marcuzzi su Rai2. La ex Madre Natura di Ciao Darwin si divide tra radio e tv. Intervista da Grazia.it ha raccontato: “mi piace lavorare in radio perché si punta solo sulle parole, sull’abilità nell’usarle. Ma in più c’è l’adrenalina della diretta: ho sempre paura di dire la cosa sbagliata, di non riuscire ad arginare chi parla troppo e di non rimediare ai silenzi di chi si esprime a monosillabi”.

Due anni in radio l’hanno sicuramente aiutata a conoscere tanti trucchetti di questo lavoro tra cui ha rivelato: “che più sono importanti gli ospiti e meno si deve temere: si donano con semplicità, non hanno più nulla da dimostrare. Abbiamo ospitato Loredana Bertè, che ci ha parlato delle sue serate newyorchesi con Andy Warhol. E Vasco Rossi, che ci ha raccontato dei giorni buoni, in cui riesce a fare canzoni, e dei giorni no. Ora davanti ai mostri sacri sono quasi tranquilla”.

Paola Di Benedetto: dal GF VIP a Power Hits Estate

Tra le esperienze televisive di Paola Di Benedetto sicuramente va menzionata la vittoria al Grande Fratello Vip, la prima edizione svoltasi in piena emergenza covid-19. Successivamente la showgirl si è fatta apprezzare come conduttrice del programma musicale ” Power Hits Estate” dopo aver lavorato a lungo in radio. ” Non è facile passare da una all’altra, lo so. Ma molti bravi conduttori tv hanno fatto la gavetta in radio, che ti insegna a improvvisare. E poi sono più tranquilla rispetto al 2021, è la mia seconda volta all’Arena. Quest’anno sarà a capienza piena, si parla di 12 mila persone. Vederla zeppa di gente sarà come rivivere i Festivalbar che guardavo in tv da piccola, sognando a occhi aperti” – ha detto la Di Benedetto.

La radio in realtà per la ex Madre Natura di Avanti un altro è sempre stata la sua più grande passione: “avevo 16 anni, nessun sogno, e una passione: la musica. Sono cresciuta a Vicenza ascoltando Tiziano Ferro, Elisa, Ligabue. Mia madre di nascosto mi ha iscritta a un concorso regionale di bellezza, pensava fosse un buon inizio per lavorare nello spettacolo. Gli organizzatori mi chiamano e io: “C’è un errore, non mi sono iscritta”. Ma ci sono andata, e in giuria c’era la dirigente di una tv locale, TVA Vicenza. Mi hanno fatto un provino, ho letto un “gobbo”, mi tremava la voce. Ora mi boccerei: troppo insicura, sono sempre stata timida, e troppo forte l’accento veneto. Il concorso non lo vinsi, ma mi presero in tv”.











