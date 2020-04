Paola Di Benedetto sbeffeggia Zequila/ “Creiamo una chat finalisti e lo aggiungiamo?”

Paola Di Benedetto non ha mai avuto un gran feeeling con Antonio Zequila all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. La notizia era già pubblica, e coloro che fossero ancora scettici, hanno avuto una nuova conferma nelle scorse ore. La bella “DB”, parlando con Patrick Pugliese in vista della finalissima di domani sera, ha proposto di creare una chat fra i concorrenti finalisti, una volta usciti dal Grande Fratello Vip, includendo anche Er Mutanda: “Facciamo una chat di finalisti – le parole della fidanzata di Federico Rossi – aggiungiamo anche Antonio Zequila e poi gli scriviamo ‘Ah no scusa Anto…Abbiamo sbagliato…’ E a quel punto vedremo la scritta ‘Antonio abbandona il gruppo’…”. Una battuta che ha fatto sorridere sia Paola quanto Patrick, due fra gli inquilini che hanno avuto più discussioni accese proprio con l’attore campano nelle settimane precedenti l’uscita dello stesso.

PAOLA DI BENEDETTO VS ZEQUILA: VINCERA’ IL GF VIP?

La Di Benedetto ha poi aggiunto, proponendo un’altra idea social: “Quando usciamo di qua facciamo un gruppo whatsapp con tutti noi…E poi ne facciamo un altro solo per noi pochi…”. A Patrick l’idea sembrerebbe essere andata a genio: “Per me va bene… – ha risposto – Io ci sto…”. La discussione su Zequila si è interrotta lì, ma come detto in apertura, Antonio e Paola non hanno mai avuto un gran feeling all’interno della casa. Er Mutanda ha attaccato Madre Natura spesso e volentieri ritenendola un po’ superficiale, diciamo solo fisico e niente cervello, mentre la Di Benedetto ha ribattuto sottolineando il suo modo di trattare il gentil sesso un po’ sopra le righe, soprattutto quando l’attore si vantava per i suoi flirt (accusa tra l’altro mossa anche da altre donne all’interno del reality show di casa Mediaset). Una vittoria della Di Benedetto sarebbe quindi un bello smacco per Zequila, anche se i sondaggi danno in forte vantaggio Paolo Ciavarro e Patrick Pugliese. Dovrebbe essere un testa a testa fra i due, ma non va dimenticato che la DB ha moltissimi follower su Instagram che nella finale di domani potrebbero rivelarsi molto utili.



