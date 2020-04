Paola Di Benedetto/ Scarica Zequila e si “allea” con Antonella Elia, tutta strategia? (Grande Fratello Vip)

Paola Di Benedetto sa bene con quali concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 vorrà mantenere i rapporti una volta finiti i giochi. E soprattutto con chi non vorrà avere legami, come Antonio Zequila. Nelle scorse settimane, i due hanno avuto spesso da ridire e anche se il loro rapporto è tornato pacifico, l’ex Madre Natura non ha mai dimenticato del tutto quanto accaduto. “Non voglio dipingerlo come un mostro”, ha detto ad Antonella Elia, “perchè non lo è, ma è fatto a modo suo. Mi sono resa conto anche io che non è affine a me”. Nonostante i tre mesi condivisi nella casa, la modella non intende chiamarlo una volta uscita dal reality. “Sono sempre dell’idea che è meglio mettere l’orgoglio da parte”, ha aggiunto, “tu non è che una volta a casa pensi di aver perso un’amicizia?”. Antonella infatti è rimasta delusa dal comportamento di Zequila, soprattutto perchè l’ha fatta sentire a lungo come una sorella. Poi l’arrivo di Valeria Marini ha cambiato tutto. In un altro momento, Paola ha rivelato a Sossio Aruta di non aver tollerato alcuni atteggiamenti dell’attore.

“Ci sono modi e modi per esporsi e mettersi in gioco“, ha sottolineato, “a me ad esempio lei [Antonella Elia, ndr] è sempre piaciuta perchè nonostante i modi coloriti ha sempre cercato di far valere le sue ragioni in maniera sincera. Non so come dire… pulita. Ma lui no. Ha fatto delle grandissime ca**ate in questi tre mesi. Grandissime e gli sono sempre state perdonate”. Nulla a che vedere con il lato latin lover di Zequila e con la sua tendenza a vantarsi delle conquiste del passato, ha aggiunto. “Se vogliamo giudicare un personaggio che ha fatto rumore in tre mesi in quel modo”, ha sentenziato Paola, “ma finale de che?“. Clicca qui per guardare il video di Paola Di Benedetto e Sossio Aruta. Nei giorni scorsi, Paola ha invece confidato a Paolo Ciavarro di sentire già la malinconia della casa. “Abbiamo vissuto talmente tante cose qua dentro, che anche se lo racconterò non sarà mai la stessa cosa”, ha detto “mi dispiace perchè è un luogo che non potremo mai più rivedere ma che non dimenticheremo mai”. La modella inoltre pensa che sarà difficile riprendere le redini delle sue abitudini, ritornare nel suo appartamento.

Paola Di Benedetto ha rischiato di creare nuove tensioni al Grande Fratello Vip per via degli alimenti. Ieri, la ragazza infatti ha ricordato a Patrick Pugliese di essere ancora in attesa della sua famosa amatriciana. Così l’ex gieffino si è messo all’opera ai fornelli e ha preparato il pranzo per tutti, anche per Aristide Malnati che in quel momento si trovava in confessionale. Dopo aver finito di mangiare, Paola si è avvicinata alla cucina e ha notato che in una padella era rimasto un po’ di sugo. Visto che aveva gradito molto il piatto di pasta, ha pensato bene di fare scarpetta, pensando che si trattasse di avanzi. Salvo poi scoprire che in realtà Patrick aveva lasciato tutto da parte per Malnati, separando il condimento dallo spaghetto. “Ah, pensavo fossero avanzi”, ha detto l’ex Madre Natura continuando a fare scarpetta, “non glielo dire però che l’ho mangiato io”. Tutto si è risolto alla fine per il meglio: il previdente Highlander aveva già condito la pasta, così l’egittologo non è rimasto proprio a secco. In una delle notti precedenti, Paola invece ha confidato a Sossio Aruta di non essere mai riuscita a legare con Licia Nunez. “Un’altra che vuole arrivare in finale a tutti i costi è Licia”, ha sottolineato, “è come Antonio. E’ agguerrita”. Anche Sossio la pensa allo stesso modo, soprattutto alla luce della scarsa visibilità ottenuta all’interno del programma. Antonella Elia invece ha ammesso di aver in qualche modo aiutato l’attrice ad accendere i riflettori su di sè, grazie ai loro litigi. “Non ho mai legato con lei”, ha detto Paola. “Eppure ti chiama tesoro. Ma come fa ad essere così?“, si è chiesta invece la showgirl.

