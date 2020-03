Paola Di Benedetto scrive al fidanzato Federico Rossi/ “La mia anima legata alla tua”

Paola Di Benedetto sente sempre di più la mancanza del fidanzato Federico Rossi e, dopo aver chiesto carta e penna al Grande Fratello, ha deciso di scivergli una lettera per esprimergli tutto il suo amore e ripercorrere quella che è stata finora la loro relazione. Follemente innamorata del suo Federico Rossi che l’ha sostenuta dal primo giorno, ha deciso di raccontargli anche le sensazioni e le emozioni vissute nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Il cuore, però, corre e Paola si ritrova a dichiarare nuovamente il suo amore a Federico. “Sei entrato nella mia vita, lo hai fatto in punta di piedi, con discrezione e rispetto, ma allo stesso tempo con la potenza di un uragano che con la sua forza non può fare a meno di travolgere tutto ciò che incontra nel suo cammino. E nel tuo cammino questa volta c’ero io”, ha scritto l’ex madre natura di Ciao Darwin.

PAOLA DI BENEDETTO, LA LETTERA D’AMORE AL FIDANZATO FEDERICO ROSSI

Quello tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è un amore grande e importante che ha già superato grandi prove. Federico Rossi è entrato inaspettatamente nella vita di Paola che oggi non riesce ad immaginare la sua vita senza il suo Federico che non vede l’ora di riabbracciare. “Quella notte abbiamo cominciato un viaggio insieme, mano nella mano, sempre dritto nel grande disordine delle nostre vite”, ha scritto Paola nella lettera aggiungendo, poi, anche i motivi per i quali si è innamorata di lui. Una lettera intima che, come fa sapere il portale Gossip e Tv, Federico leggerà solo quando la Di Benedetto lascerà la casa del Grande Fratello Vip 2020. In attesa che arrivi quel momento, però, Federico continua a seguire la sua Paola dalla tv. “Penso che la mia anima si sia legata alla tua”, ha poi aggiunto l’ex madre natura.



