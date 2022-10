Paola Di Benedetto si è fidanzata ufficialmente con Matteo Berrettini/ Addio a Rkomi

Paola Di Benedetto innamoratissima di Matteo Berrettini: lo scoop

Paola Di Benedetto, dopo la fine della relazione con Rkomi, ha deciso di rimettersi in gioco con Matteo Berrettini. I due sono fidanzati ufficialmente, a rivelare questo scoop è Pipol Gossip.

Sulla pagina, infatti, si legge: “Paola di Benedetto, dopo la fine della relazione con il cantante Rkomi, ritrova l’amore tra le braccia del famoso tennista Matteo Berrettini.” Da ciò che riporta Pipol Gossip, la coppia si è conosciuta sui social e, pian piano, è sbocciato l’amore. Attualmente i due si stanno godendo un soggiorno di relax in albergo, lontani da occhi indiscreti. La speaker è riuscita a ritrovare fiducia nell’amore e serenità, dopo l’amara delusione dal cantante con cui le cose non sono andate per nulla bene.

Paola Di Benedetto, Rkomi svela in che rapporti sono rimasti

Paola Di Benedetto e Rkomi sono stati insieme davvero molto poco; dalla paparazzate di Chi, alla prima foto di coppia si è passati subito alla rottura. A chiarire i che rapporti sono attualmente è il cantante in un’intervista al Corriere della Sera, riportata da Isa & Chia.

Rkomi afferma: “Di Paola e Blanco non so nulla… il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no”. Il cantante sorvola in fretta sull’argomento Paola Di Benedetto, e dichiara: “Mi attacco molto alle presenze femminili che incontro, credo sia perchè sono sempre stato in mezzo a sole donne. Mia mamma ha cinque sorelle e ha cresciuta da sola me e mio fratello”. Poi descrive la sua donna ideale: “A sua volta mia nonna, una che si è fatta da sola, ha cresciuto da sola tutti quei figli. Il mito della donna forte ce l’ho sempre avuto e nelle mie relazioni, di amore e di amicizia, cerco quel tipo di donna”.

