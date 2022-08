Paola Di Benedetto, stoccata all’ex Rkomi?/ “Dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride”: c’entra Blanco?

Paola Di Benedetto e Rkomi, botta e risposta dopo la rottura?

Che la storia d’amore tra Rkomi e Paola Di Benedetto sia ormai chiusa e archiviata è cosa nota. I due sono stati insieme qualche tempo questa estate ma la frequentazione si è chiusa dopo poche settimane, come ha recentemente confermato il cantante. Intervistato dal Corriere della Sera, Rkomi, che presto vedremo al bancone di X Factor nei panni di coach, ha rotto il silenzio sulla storia avuta con Paola, confermandone la fine e citando anche il gossip secondo cui la speaker starebbe ora frequentando Blanco.

Rkomi rompe il silenzio su Paola Di Benedetto dopo l'addio/ "Il gossip non mi scoccia. Lei e Blanco? Non so…"

“Di Blanco e Paola non so nulla… – ha dichiarato Rkomi – Il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no“. Parole, queste, che sembrano aver indispettito Paola al punto tale da suscitare una sua reazione.

Paola Di Benedetto diventa mamma del primo figlio?/ La verità: "Sono in attesa del.."

Paola Di Benedetto lancia una stoccata a Rkomi?

Paola Di Benedetto ha infatti affidato a una story su Instagram uno sfogo che sembra proprio diretto al suo ex fidanzato. “Oggi terrò a me caro un vecchio detto che recita: là dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride in silenzio”, ha scritto la showgirl a corredo di una story in cui la si vede allenarsi. La tempestività dello sfogo, arrivato proprio in concomitanza alla diffusione delle dichiarazioni dell’ex fidanzato, lo fa apparire come effettivamente destinato a lui. Una stoccata che tira in ballo anche quanto detto su Blanco, gossip che al momento la Di Benedetto non ha ancora smentito, né confermato.

LEGGI ANCHE:

Rkomi con la maglia del Milan divide i fan/ "Sei bono ma cambia colori"

© RIPRODUZIONE RISERVATA