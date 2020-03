Paola Di Benedetto/ Sul piede di guerra con Antonio Zequila (Grande Fratello Vip 4)

Paola Di Benedetto è sul piede di guerra al Grande Fratello Vip 4 e il suo nuovo bersaglio non può che essere Antonio Zequila. Nella scorsa puntata, l’attore infatti ha deciso di dare la sua nomination a Sara Soldati, che ha stretto un intenso legame con la modella, solo ai fini del gioco. Una scelta che l’ex Madre Natura non ha visto di buon occhio e che le ha dato modo di esprimere il proprio giudizio negativo nei confronti di Zequila. “Credo che sia uno di quei finti buoni, quelli che predicano bene e razzolano male”, ha detto in un recente confessionale, “per esempio lo sparlare, dire le peggio cose, seduti a tavola, ad Adriana… però poi calcolare una nomination sbagliata e sacrificare Sara. Per poi il giorno dopo chiedere scusa nel momento di preghiera ad Adriana”. Secondo Paola, Antonio sarebbe solito tra l’altro compiere gesti plateali proprio per farsi notare dal resto del gruppo. Per questo sarebbe solito chiedere scusa, dopo un attacco di qualsiasi tipo, in presenza di altre persone oppure in momenti vissuti in comune. “Non riesco a vedere sincerità nei gesti che fa”, ha aggiunto, “Nei momenti che ha di aggressività e impulsività, lì si vede chi è veramente lui”. Quando Sara ha sottolineato che si tratta dell’anima da giocatore dell’artista, Paola ha ribadito ancora una volta il proprio pensiero: “Qui tutti giochiamo per vincere, ma ci sono modi e modi di arrivare alla meta”.

Paola Di Benedetto, Grande Fratello Vip 4: serena ma…

I giorni per Paola Di Benedetto continuano a trascorrere sereni: le nuvole apparse di tanto in tanto nel suo cielo al Grande Fratello Vip 4 sembrano ormai scomparse. Non è chiaro però se questa sera le verranno tirare le orecchie, visto che nei giorni scorsi si è lasciata andare ad una frase infelice sul Coronavirus. “Pensa se avesse preso bambini e adulti”, si è chiesta dopo aver avuto altri aggiornamenti dal conduttore sull’emergenza in corso. Una frase che non è sfuggita al web e che ha infiammato parecchi animi, tanto che qualcuno ha chiesto l’espulsione immediata della Di Benedetto. Intanto all’interno della Casa è Patrick Pugliese a sorvegliare a vista la ragazza. Dopo aver notato che lei e l’amica Sara Soldati hanno il brutto ‘vizio’ di dare fondo alle scorte, l’ex gieffino ha infatti deciso di tirare un po’ le orecchie a Paola per alcuni dettagli che riguardano la pulizia della Casa. “Paola non vorrei trattarti male, ma una pulitina al lavandino andrebbe assolutamente fatta”, le ha detto, “tu che dici? Non vorrei dire ma così non si può vedere”. Paola però l’ha presa bene e dopo aver verificato che Pugliese le avesse detto la verità, ha deciso di mettersi subito all’opera.



