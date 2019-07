Paola Di Benedetto tradita da Federico Rossi con Emma Muscat?/ “Notte di fuoco a…”

La storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è finita per colpa dell’ex allieva di Amici nonchè ex fidanzata di Biondo, Emma Muscat? A lanciare lo scoop è il settimanae Chi che scrive: “L’ex naufraga Paola Di Benedetto ha chiuso con il cantante Federico Rossi. Durante un viaggio di lavoro a Malta, l’idolo pop ha avuto una notte di fuoco con Emma Muscat, la cantante lanciata da Amici. Quando Paola l’ha scoperto, ha chiamato Emma per sapere la verità e davanti alla conferma, l’influencer lo ha lasciato”. L’indiscrezione del magazine diretto da Alfonso Signorini ha rapidamente fatto il giro del web, ma per il momento, non è stato ancora confermata dai diretti interessati che restano in silenzio. Chi, tuttavia, sperava in un ritorno di fiamma tra Paola e il cantante di Benji e Fede è destinato a restare deluso. Ad oggi, infatti, non sembrano esserci possibilità di un ripensamento da parte della Di Benedetto.

PAOLA DI BENEDETTO TRADITA DA FEDERICO ROSSI CON EMMA MUSCAT? “QUANDO VEDO…”

Ad annunciare la fine della storia con Federico Rossi era stata proprio Paola Di Benedetto che, su Instagram, si era lasciata andare al seguente sfogo lasciando intuire che ci fosse l’ombra del tradimento dietro la sceta di chiudere il rapporto. “La mia storia con Federico si è conclusa. Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma quando vedo mancare di rispetto non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla. Il mio pensiero, adesso, è curare la mia mente e il mio corpo, che come alcuni di voi hanno visto è mutato negli ultimi tempi. Vi chiedo soltanto di comprendere un momento delicato, almeno per me, e di rispettare questo periodo”. Oggi, il nuovo capitolo di Chi che sembra chiudere la vicenda.

