Paola Di Benedetto/ Video, “Io umiliata davanti a tutta l’Italia…”

Sono trascorsi pochi mesi da quando Paola Di Benedetto ha fatto il suo ingresso a Stasera tutto è possibile, il programma di Rai 2. La puntata che l’ha vista ospite verrà trasmessa in replica nella prima serata di oggi, lunedì 13 aprile 2020, dove la vedremo di nuovo cimentarsi nelle varie prove previste dal game show. Una di queste è la Cover Step: Paola e Biagio Izzo hanno improvvisato un duetto sulle note di Una volta ancora di Fred De Palma e Ana Mena. Scatenatissimi in centro pista, l’attacco è affidato al comico napoletano, a cui si aggiunge poco dopo l’ex Madre Natura. Anche se Biagio ha preferito cantare anche le parti dedicate alla concorrente, ovviamente in un modo tutto suo. Dopo averli visti con la base, scopriamo com’è andata in realtà. “Non sapeva neanche una parola”, rivela Paola prima che venga trasmessa la loro versione. “Io non so cantare, mi fate cantare apposta e mi umiliate davanti a tutta l’Italia”, ha concluso poi Izzo. Clicca qui per guardare il video di Paola Di Benedetto e Biagio Izzo. E’ andata meglio invece durante il Segui il labiale, in cui la coppia ha concluso il duello iniziato da Nathalie Guetta e Francesco Paolantoni, riuscendo a portare a casa una vittoria. La prima a partire è stata la modella con la frase “Non è Noè, è Mosè”, che ha messo in difficoltà Izzo. Quest’ultimo invece ha detto “Accumulo complimenti ma non mi monto“, ma ha dovuto dire tutto con estrema velocità.

Paola Di Benedetto, faville a Stasera tutto è possibile prima del GfVip

Paola Di Benedetto ha fatto faville a Stasera tutto è possibile, che l’ha vista fra gli ospiti alcuni mesi prima del suo ingresso nella casa del Gf Vip 4. La modella infatti si è ritrovata in gara con Biagio Izzo lo scorso ottobre, riuscendo a strappare parecchie risate al pubblico da casa. La coppia è stata la prima a partecipare a Labbra Cadabra, il gioco in cui uno dei due concorrenti deve indossare un divaricatore per la bocca e leggere una frase da far indovinare al partner. In questo caso è stata Paola a indossare l’apparecchio odontoiatrico e dire “Papà si pappa il pollo”. Una frase particolarmente difficile per Izzo, che ad un certo punto ha coinvolto anche Francesco Paolantoni. Alla fine e con l’aiuto di Fatima Trotta, il comico è riuscito a centrare il bersaglio. Clicca qui per guardare il video di Paola Di Benedetto e Biagio Izzo. A pochi giorni dalla sua vittoria nel reality di Canale 5, l’ex Madre Natura invece si è dedicata al relax nel suo appartamento. “Spero possiate vivere momenti di serenità insieme alle vostre famiglie e riscoprire sempre di più la bellezza delle piccole cose”, ha detto ai fan su Instagram, pubblicando una foto in cui gusta un uovo di cioccolato bianco.

