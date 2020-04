Paola Di Benedetto vince Grande Fratello Vip 2020/ “Intero montepremi in beneficenza”

Paola Di Benedetto è la vincitrice del Grande Fratello Vip 2020. A sorpresa la ex Madre Natura di Ciao Darwin batte al televoto finale Paolo Ciavarro, il favorito alla vittoria finale di questa quarta edizione del reality show versione vip di Canale 5. Il figlio di Eleonora Giorgi deve accontentarsi del secondo posto. Una vittoria che ha sorpresa davvero tutti quella di Paola, che incredula scoppia in lacrime ringraziando tutto il pubblico che in questi tre mesi ha creduto in lei. “Grazie a voi, grazie ad uno ad uno, non è abbastanza, grazie dal cuore” dice Paola incredula ancora della vittoria. Con il 56% dei voti, infatti, Paola ha vinto contro Paolo Ciavarro che ha ricevuto il 46% delle preferenze da parte del pubblico da casa. Sul finale poi la vincitrice ha fatto una scelta spontanea che ha sorpreso lo stesso padrone di casa Alfonso Signorini.

Paola Di Bendetto: montepremi del Grande Fratello Vip 2020 in beneficenza

“Alfonso io dono tutto in beneficenza l’intero montepremi, ci tenevo a dirlo” con queste parole Paola Di Benedetto annuncia la sua volontà di donare l’intero montepremi in beneficenza alla Protezione Civile. Dallo studio di Milano Alfonso Signorini replica “grazie Paola, sei una grande, ti vogliamo ancora più bene se ce ne fosse bisogno”, ma la ex Madre Natura tra le lacrime dice “ma di che, grazie!”. Ricordiamo che il vincitore del Grande Fratello Vip 2020 ha vinto un montepremi di 100 mila di cui 50 mila euro da destinare alla beneficenza. Con la decisione di Paola, l’intero montepremi finale di 100 mila sarà devoluto alla Protezione Civile impegnata da settimane nella lotta al Coronavirus.



