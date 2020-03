Paola Di Benedetto:”sono stata tradita da Federico Rossi”/ Video, la conferma choc al Grande Fratello Vip

Paola Di Benedetto, concorrente del Grande Fratello Vip 4, ha ammesso senza troppi filtri di essere stata tradita. Con grande classe ha omesso di rivelare il nome e il cognome del fidanzato fedifrago, ma, come è noto da tempo alle cronache rosa tutti gli indizi portano a Federico Rossi, cantante del duo “Benji e Fede” ormai prossimo allo scioglimento. La ragazza non è entrata volutamente nell’argomento, ma il discorso è nato nell’ambito di un dialogo con altre coinquiline, fra cui Asia Valente. La domanda iniziale è stata: “Se ti tradissero sotto i tuoi occhi, come reagiresti?”.

Paola Di Benedetto ha affrontato il quesito con estrema finezza, partendo da un discorso generale, nel quale ha sottolineato come ci si debba trovare in certe situazioni, come le si debba vivere per entrare realmente in quella dinamica. Asia Valente ha asserito: “Io sono vendicativa, se lui mi tradisce, non sono soddisfatta fino a quando anch’io…”, concludendo il proprio intervento con un inequivocabile gesto (di dubbio gusto). È stato allora che Paola Di Benedetto ha rivelato: “No, io non sono così. Dipende molto anche dall’entità del tradimento per capire se si può perdonare, a volte la colpa è condivisa. Io ci sono passata, è stata una situazione che mai avrei pensato di vivere…”.

Visualizza questo post su Instagram “Sono stata tradita ma ho perdonato…” 💔 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 1 Mar 2020 alle ore 6:30 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA