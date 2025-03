Paola di Nicola si racconta a Le Ragazze: la passione della toga ereditata dal padre

Paola Di Nicola si racconta a Le Ragazze su Raitre, ripercorrendo il suo lungo percorso e la sua passione per la toga ereditata dal padre magistrato. Classe 1966 e terza di quattro sorelle, si traferisce assieme alla sua famiglia nella capitale all’inizio degli anni settanta per seguire il lavoro del padre. Quel periodo vede emergere con forza il terrorismo, che mieterà vittime tra poliziotti e carabinieri. All’età di dodici anni, Paola Di Nicola comprende di voler seguire le orme del papà.

Così nel 1990 si laurea in giurisprudenza, due anni dopo supera il concorso in magistratura e conosce Francesca Morvillo, vittima della strage di Capaci insieme a Giovanni Falcone e alla sua scorta. Per Paola inizia una nuova fase della sua vita e della sua carriera. Nel momento in cui indossa la toga si ritroverà anche a fare i conti con episodi di discriminazione che la spingeranno a lottare per la consapevolezza di genere.

Paola di Nicola, la curiosa condanna per il processo baby scuola

Paola di Nicola conosce l’esitazione della politica e di alcuni suoi rappresentanti che scrissero la Costituzione all’entrata delle donne in magistratura, avvenuta solo dopo la legge del 1963. Paola di Nicola, nel corso della sua carriera, farà scuola con il verdetto sul famoso processo delle baby squillo a Roma. Curiosa la condanna all’imputato, a cui ha disposto l’acquisto di trenta libri sulla storia e il pensiero delle donne come risarcimento per la vittima.

E’ stata la prima a mettere la sua firma su una sentenza in qualità di “la giudice” o “la magistrata”. Felicissima poi di aver acquisito anche il cognome della madre e nella sua firma oggi non vi è più solo il cognome del padre, ma anche quello di mamma: Paola Di Nicola Travaglini.

