Ricordate Paola Dominguin? In Italia condusse Sanremo: correva l’anno 1989, la sorella di Miguel Bosè…

Attrice, imprenditrice e stilista spagnola: Paola Dominguin non è “solo” la figlia dell’indimenticabile Lucia Bosè e sorella del cantante Miguel. Mente brillante e abile ballerina, fin da giovanissima Paola si è dedicata allo studio della recitazione e della danza. Dotata di grande talento, entra nel giro di poco tempo nella scuola parigina di Marcel Marceau. Negli anni si dedica a diverse passione e agli inizi del duemila, sorprendentemente, cambia rotta e decide di lanciare il suo marchio di moda, per iniziare un nuovo percorso nel mondo del business.

Giovanni Nuti, chi è?/ La carriera da solista e il legame artistico con Alda Merini: "La mia maestra di vita"

In Italia, i più attenti la ricordano per una conduzione del Festival di Sanremo. Correva l’anno 1989 e condusse la kermesse assieme a Rosita Celentano, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi. Una showgirl dalle mille risorse, come dicevamo, anche se poi ha deciso di prendere altre strade professionali.

Paola Dominguin, chi è? La sorella di Miguel Bosè e figlia di Lucia Bosè: la carriera tra cinema e spettacolo

La carriera di Paola Dominguin vanta anche una filmografia interessante. Tra le pellicole a cui ha contributo la sorella di Miguel Bosè, ricordiamo il film California del 1977 di Michele Lupo con Giuliano Gemma e appunto l’amato fratello Miguel. Altra esperienza cinematografica nel 2002, quando entra a far parte del cast di Parla con lei del 2002 del regista spagnolo Pedro Almodóvar.

Michele Guardì, chi è: "Ho lanciato tanti conduttori"/ "Mio padre? Era silenzioso, parlava con gli occhi"

Il 15 febbraio 2013 fa il suo ritorno sul palco del Teatro Ariston durante la quarta serata del Festival di Sanremo, per una rimpatriata dolce e nostalgica coi colleghi conduttori che l’accompagnarono già nell’edizione del 1989. Oggi Paola Dominguin è focalizzata sulla sua attività imprenditoriale e rispetto al passato vive con più distacco il suo legame col mondo dello spettacolo, del cinema e della musica.