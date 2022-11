Paola e Alessandro, Uomini e Donne/ Tina Cipollari: “Hai trovato il tuo pollo…”

Paola e Alessandro: nuova coppia di Uomini e Donne?

Dopo il momento dedicato a Federico Nicotera, la puntata di Uomini e Donne del 28 novembre continua con Paola e Alessandro. La dama sta uscendo con il nuovo cavaliere del trono over e, al centro dello studio, raccontano di volersi conoscere bene al punto che lei ha deciso di non uscire con altri uomini. “Le ha regalato 36 rose rosse“, racconta Maria De Filippi. “Quanto hai speso?”, chiede immediatamente Tina Cipollari che è convinta che Paola sia alla ricerca di un uomo più giovane mentre Alessandro è un suo coetaneo.

LAVINIA MAURO, UOMINI E DONNE/ Maria De Filippi insinua il dubbio su Alessio Campoli

“Chiedigli che lavoro fa”, interviene immediatamente Maria De Filippi. “L’ha detto. Si occupa del settore immobiliare. Allora quanto hai speso?”, insiste la bionda opinionista. “Non si spende mai abbastanza per una donna“, risponde il cavaliere.

Tina Cipollarti e la provocazione a Paola a Uomini e Donne

Paola racconta di essere uscita tre volte con Alessandro e di voler portare avanti la conoscenza. “Mi ha portata in un ristorante molto chic in cui il piatto più economico costava sui 35 euro e abbiamo preso antipasto, primo, secondo, dolce e anche due bottiglie di vino”, spiega la dama del trono over. “Poi gli ho detto che mi va bene anche prendere un panino e mangiarlo in spiaggia“, dice ancora la dama.

Uomini e donne: trono di Lavinia Mauro é a rischio?/ La scelta tra i due Alessio

“Questa è la tattica di chi ha trovato il pollo e fa la scenetta che preferisce il panino e poi chiede l’anello da trentamila euro”, dice ancora la Cipollari che non crede all’interesse della dama per Alessandro.

LEGGI ANCHE:

Federico Nicotera tra Alice e Carola a Uomini e Donne/ Lite in studio "Sei cafona..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA