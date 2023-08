Paola e Chiara cantano Dolceamaro omaggiando Barbara D’Urso/ Video: la conduttrice si commuove

Paola e Chiara e l’omaggio di Dolceamaro

Paola e Chiara sono tornate ufficialmente sulla scena musicale e, dopo aver convinto tutti partecipando al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Furore” sono le protagoniste indiscusse dell’estate italiane. Le due sorelle della musica italiana stanno trascorrendo l’estate esibendosi in concerto in diverse città italiane. Bellissime e in splendida forma, Paola e Chiara regalando uno spettacolo live ricco di musica e divertimento. Nel corso di uno degli ultimi concerti, le sorelle Iezzi hanno sorpreso i propri fan con una canzone a sorpresa non prevista in scaletta.

Ad assistere ad uno degli ultimi concerti di Paola e Chiara, tra il pubblico, c’era anche Barbara D’Urso che non si aspettava affatto l’omaggio di Paola e Chiara nei suoi confronti e che ha reagito in un modo che non è passato inosservato.

La reazione di Barbara D’Urso all’omaggio di Paola e Chiara

Barbara D’Urso, dopo l’ufficializzazione della sua separazione da Mediaset, si sta godendo le vacanze insieme agli amici condividendo diversi contenuti sui social e mostrandosi serena, sorridente e rilassata. Barbara D’Urso, così, ha scelto di trascorrere una serata di musica partecipando al concerto di Paola e Chiara.

Di fronte all’omaggio delle sorelle Iezzi sulle note di Dolceamaro, la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime. Il video del momento è stato pubblicato su Tik Tok diventando così virale.

