Paola e Chiara e la reunion “qualcosa di noi mancava”/ Sulla separazione: “è stato…”

Paola e Chiara a Sanremo 2023 con Furore: il motivo della reunion

Il Festival di Sanremo 2023, in programma dal 7 all’11 febbraio, non verrà ricordato solo per i 28 concorrenti tra i Big, per i nomi d’eccezione alla co-conduzione, per gli ospiti nazionali ed internazionali chiamati da Amadeus per infiammare il palco dell’Ariston. Sarà soprattutto il Sanremo delle reunion, dagli Articolo 31 al ritorno nella scena musicale di Paola e Chiara. Il duo pop tutto al femminile, che ha dominato le radio all’inizio degli anni 2000 con le hit Vamos a bailar (Esta vida nueva) e Festival, riparte proprio dal Festival e dal brano portato in gara, Furore.

“È una canzone che parla di un momento di unione e divertimento, espresso con grande intensità” confessano Paola e Chiara in un’intervista Rai, condivisa da RaiCom su Twitter. E rivelano anche il motivo della reunion: “La nostra reunion è maturata grazie alla voglia delle persone di rivederci insieme. Ci sono voluti un bel po’ di anni, ma è maturata sull’onda dell’entusiasmo della gente: è stata proprio una delle cose più democratiche che ho visto accadere negli ultimi tempi nel mondo della musica. Probabilmente qualcosa di noi mancava e a noi sicuramente mancava il contatto con il nostro pubblico. È stato davvero un regalo bello questa ondata di emozione che ci ha travolto e ci ha spinto pian piano a pensare di ricominciare“.

Paola e Chiara e la separazione: “Rifiutate da tutte le radio sempre“

La reunion di Paola e Chiara arriva dopo lunghi anni di lontananza dalla scena musicale, anni in cui si sono dovute reinventare dopo la difficile separazione. A raccontarlo era stata Paola Iezzi in una diretta Instagram, come riportato da Il Fatto Quotidiano, in cui aveva rivelato: “L’affetto personale tra noi non è mai mancato, abbiamo avuto le nostre difficoltà come tutti quando si separano, le separazioni non sono mai facili. Ma l’affetto non è mai stato in discussione. È stato lo stress per il lavoro, per non essere capite, per essere rifiutate da tutte le radio sempre“.

La cantante aveva anche svelato: “Abbiamo fatto dieci anni da indipendenti che sono stati abbastanza hardcore, ogni singolo che portavamo in radio ci veniva letteralmente tirato in testa. Una volta portavamo un lento e non andava bene perché era lento, una volta uno veloce perché era veloce, e ci dicevano: ‘Non è quello che vogliamo in questo momento, dovete essere più così, anzi no più colà’. Uno tiene duro ma poi molla, nel pop o c’è un minimo di riscontro da parte delle radio che ti devono supportare o muori“.

