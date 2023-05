Paola e Chiara: esce il nuovo album della reunion,’Per Sempre’/ “Abbiamo sofferto…”

Paola e Chiara segnano il ritorno al Pop: la reunion é “Per sempre”

Possono dirsi le “Saints”, Paola e Chiara, e da salvatrici del Pop made in Italy rilasciano Per sempre, una raccolta di hits che il duo di sorelle popstar regala ai fruitori di musica, in una chiave di rivisitazione speciale. “Per sempre”, questo il titolo del nuovo album delle sorelle Paola e Chiara Iezzi e in uscita il 12 maggio 2023, é per l’iconic pop-duo un tuffo nel passato ricco di successi, che celebra il presente e le nuove consapevolezze, guardando al futuro con rinnovato ottimismo. Un progetto musicale in cui le musiciste e cantautrici rivisitano nove tra le più iconiche hits che segnano la loro carriera, tra i maggiori successi, con nuovi arrangiamenti e featuring d’eccezione in aggiunta ai due inediti. Un album che fa da preludio al tour alle porte delle sorelle Paola e Chiara Iezzi, che tornano al Pop con la partecipazione al Festival di Sanremo e il rilascio dell’inedito nell’album Mare caos, il nuovo singolo che strizza l’occhio ai tormentoni dell’estate.

L’attesa della conferenza stampa sul rilascio di Per sempre, tuttavia, ha il retrogusto amaro della notizia della morte di Roberto Rossi. Si tratta del discografico della Sony, musicista e direttore d’orchestra che ha segnato per sempre la storia musicale di Paola & Chiara. “Lui ci ha scoperto, lui ci ha portate al successo – fa sapere commossa, Paola Iezzi in rappresentanza del pop-duo -. Non era soltanto un discografico ma un musicista molto preparato, aveva con gli artisti un rapporto di scambio totale”. Il compianto discografico avrebbe preso volentieri parte al progetto della reunion, anche in occasione del Festivalz dove Paola E Chiara segnano il ritorno sulle scene con il singolo apripista di Per sempre: ” E’ stato con noi fino alla fine, ha seguito il mixaggio di ‘Furore’ e avrebbe dovuto e voluto dirigere l’orchestra a Sanremo, ma purtroppo gli impedimenti di salute sono stati importanti”. Ma cosa spinge al ritorno sulle scene, Paola e Chiara? “Non sappiamo bene cosa sia successo, abbiamo seguito un flusso di energia che ci ha portato fino a qua – aggiungono le Sante del Pop -. Circondate da persone importanti, musicisti ma anche amici. Per noi tutto va sempre fatto con un’etica, sempre fedeli a noi stesse”.

Per sempre, il nuovo album di Paola e Chiara, vanta una tracklist di undici successi, riarrangiati con il tocco personale di colleghi e amici artisti del duo, tra cui ex concorrenti al talent show Amici di Maria De Filippi.

“L’idea era di riportare le nostre hit nel 2023 con un produttore diverso per i vari brani” spiegano “Dopo avere aggiornato le canzoni ci siamo dette che avremmo potuto invitare degli amici a cantarle con noi”.

I featuring e le collab di Per sempre nascono in amicizia, come spiffera Paola Iezzi, nell’intervento ripreso da Tgcom24: “Elodie e Levante erano anni che ci dicevano di amare proprio quelle canzoni. Con Max Pezzali è stato naturale fare ‘Amici come prima’ perché è stato il primo brano fatto dopo aver lavorato con lui e l’avevamo già cantata con lui”. D’altra parte la vulcanica ex Amici 9, Emma Marrone, si é invece proposta per il progetto con una richiesta particolare avanzata alle Sante Iezzi: “Per lei avevamo pensato un pezzo lento ma lei ha insistito per fare un brano dance perché in questo momento si sente più portata per cose piene di energia”, svelano Paola e Chiara sull’ex Amici e loro amica.

Sin dal primo ascolto “Per sempre” sembra proporsi ai fruitori di musica come un invito ad intrattenersi, divertendosi: “Volevamo dimostrare che c’è ancora spazio per il divertimento facendo i cantanti – é il monito di Paola e Chiara, che nell’intervento non risparmiano mai allusioni a ciò che é il passato lasciato alle spalle -. Oggi è così raro fare ciò che ti piace. Bisogna avere il coraggio di portarsi nel mondo nuovo cosa c’era di bello nel mondo vecchio. Il passato non va idolatrato a prescindere ma va preservato cosa c’era di bello”. L’album della reunion riserva anche una risposta alle critiche dei detrattori, che hanno pesato molto nel passato, per poi segnare le consapevolezze di oggi e qualche rivincita per le sorelle: “Ai tempi abbiamo sofferto il fatto di essere snobbate – chiarisce la sua posizione in replica agli haters, una Paola confidente in rappresentanza delle sorelle -. Ma a distanza di tanto tempo abbiamo fatto pace con quella cose e d’altronde la critica esiste anche un po’ per quello, ti mette alla prova e ti costringe a tirare fuori la grinta. Oggi quella critica non c’è più, si tende a essere molto accondiscendenti nei confronti di quelli che hanno risultati. E a me manca”.

Tra gli impegni in agenda di Paola e Chiara, il tour e le date insorge

Le special-guest, tra gli ospiti e i produttori che si annoverano tra le tracce di “Per sempre”, sono: “Festival” feat. Elodie Prod by ITACA, “Mare Caos” Prod by ITACA, “HEY!” feat. Jovanotti Prod by Max Kle1nz (Cosmophonix), “Viva El Amor!” feat. Ana Mena Prod by Fudasca, “Amici come prima” feat. Max Pezzali Prod by Giordano Colombo, “Furore” Prod by ITACA, “Fino alla fine” feat. Emma Prod by Andro, “Vamos a Bailar” with Gabry Ponte Prod by Gabry Ponte, “Amoremidai” feat. Levante Prod by DADE, “Kamasutra” feat. Cosmo Prod by Cosmo, “A modo mio” feat. Noemi Prod by Giordano Colombo.

“Per sempre” é, inoltre, un album disponibile in sei formati super glam: cd silver foil digisleeve, cd silver foil digisleeve autografato; cd jewel box con aluminium pack; lp bianco, silver foil sleeve autografato; lp nero, Silver foil sleeve; lp rosa, silver foil sleeve autografato e numerato. Ma le novità del duo non finiscono qui.

Perché le sorelle fortemente volute tra i Big di Sanremo 2023, da Amadeus, Paola e Chiara, sono attese agli incontri con i fan, per due grandi eventi, ossia l’instore-tour e il tour di concerti sul palco. Paola & Chiara presenteranno “Per sempre” ai cinque speciali instore: Domenica 21.05 – Castel Romano (RM) @ Shopping Village, giovedì 25.05 – Roncadelle (BS) @ Elnòs Shopping, venerdì 26.05 – Albignasego (PD) @ CC Ipercity, sabato 27.05 – Sesto San Giovanni (MI) @ CC Vulcano, domenica 28.05 – Reggio Emilia @ CC I Petali.

E il tour “Paola & Chiara Per sempre” parte dal Fabrique di Milano il 13/5 (sold-out) e il 14/5 e all’Auditorium Conciliazione di Roma il 19/5 e 20/5. E con un impegno e l’altro, tra cui si fa strada il 10 giugno, il ruolo di madrine al Roma Pride 2023, le sorelle Iezzi sono destinate a intrattenere la calda stagione dei concerti con una tournée “en plein air”, prevista tra giugno e settembre ai festival e nelle piazze più importanti d’Italia.











