Paola e Chiara: la verità sulla reunion/ C’è lo zampino di un ex allievo di Amici…

Il Festival di Sanremo 2023 è stato senza dubbio indimenticabile, tra i successi dell’evento canoro c’è stato il tanto atteso ritorno delle mitiche sorelle Iezzi, Paola e Chiara. Dopo anni che i fan lo richiedevano finalmente le due sono ritornate sul palco insieme e, con tanto di brillantini, hanno dato via a uno spettacolo indimenticabile con il loro singolo Furore. I fan hanno gradito la reunion ma, rimane un mistero a riguardo: perché proprio ora, dopo tanti anni, questa reunion è stata possibile? A svelare il barbatrucco è stato Alberto Dandalo che, su Dagospia, ha raccontato di come, sulla reunion delle due, vi fosse lo zampino di un ex allievo di Amici ed ex naufrago dell’Isola dei famosi… Luca Vismara.

Proprio lui avrebbe messo in contatto le sorelle Iezzi con i produttori internazionali Merk & Kremont. Ecco cosa si legge: “Paola e Chiara hanno spopolato all’ultima edizione del Festival di Sanremo con la loro canzone ‘Furore’, che risulta essere uno dei brani più trasmessi dalle più importanti radio italiane. Forse non tutti sanno che dietro la reunion delle due sorelle c’è il cantautore Luca Vismara, ex concorrente di Amici e molto amico delle due artiste milanesi. È stato infatti Vismara a metterle in contatto con il duo di produttori internazionali Merk & Kremont che hanno deciso di investire e puntare su di loro”.

Paola e Chiara: la loro versione della reunion…

Anche Paola e Chiara hanno voluto dare la loro versione su come la reunion delle sorelle Iezzi abbia avuto luogo. Le due lo hanno chiarito durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2023. Come hanno raccontato si sarebbero rincontrate, per caso, durante la settimana della moda. Paola, in particolare, era in un negozio in occasione di un deejayset quando Chiara è passata sul luogo per un saluto. Le persone, vedendole insieme, entusiaste più che mai, avrebbero chiesto alle due di cantare qualcosa insieme.

Il video della loro esibizione poi, finito in rete, e è diventato virale sul Web e, le due, vedendo il successo, hanno iniziato a riflettere su una possibile reunion. La partecipazione a Sanremo è invece nata quando, in occasione di un evento organizzato da Jovanotti, le due avrebbero incontrato Gianni Morandi dietro le quinte che gli avrebbe proposto di partecipare insieme al Festival. E che dire? Menomale che l’hanno fatto…

