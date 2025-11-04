Chi sono i figli di Giorgio Forattini? Il celebre vignettista aveva due figli, Paola e Fabio, il secondo morto prematuramente

La notizia della morte di Giorgio Forattini ha fatto il giro del web e ha acceso i riflettori non solo sull’operato del celebre vignettista, ma anche sulla sua vita privata. Forattini lascia una moglie, Ilaria Cerrina Feroni, e una figlia, Paola, avuta dalla prima moglie. Paola, che è però lontana dai riflettori e per questo di lei si sa poco o nulla, non è l’unica figlia del re della satira. Nel 1959, quattro anni dopo la nascita della primogenita, nacque Fabio, figlio di Giorgio Forattini morto prematuramente.

Una vera e propria tragedia si è infatti abbattuta sulla famiglia Forattini nel 2011, quando Fabio è stato trovato in casa senza vita. L’uomo aveva 52 anni e la sua morte è avvenuta per cause naturali. Un dramma che ha cambiato per sempre il vignettista: fu proprio lui stesso a comprendere che qualcosa non andava di fronte all’irreperibilità del figlio. Allertate le autorità, queste si sono recate a casa dell’uomo che è stato effettivamente trovato senza vita.

Giorgio Forattini e il complicato rapporto con i figli dopo la separazione dalla prima moglie

La morte di Fabio Forattini è avvenuta nella villa di famiglia sui Castelli Romani. Un dolore che per il padre Giorgio non si è mai placato, tanto da rivelare a Libero che: “Quella morte mi ha cambiato la vita”, e ancora “sono sempre triste mentre il mio mestiere è far ridere”. D’altronde, un altro grande dolore nella vita di Giorgio Forattini è stato proprio il complicato rapporto con i figli che, dopo la separazione dalla prima moglie, non ha potuto vedere e frequentare come avrebbe voluto. Un dolore del quale ha parlato anche la sua seconda moglie in un’intervista di qualche tempo fa.