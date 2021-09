Paola e Rossella, ex e compagna Claudio Baglioni/ Lui e la moglie sono ancora amici

Paola Massari, ex moglie di Claudio Baglioni, è stata per anni la principale ispiratrice dei brani del cantautore. A lei è dedicato uno dei pezzi più famosi del suo repertorio, Questo piccolo grande amore, oltre a molte altre canzoni contenute nell’omonimo album uscito nel 1972. La loro storia d’amore risale proprio a quei tempi: Paolo e Claudia si conobbero nel 1971 alla Mostra Elettronica dell’Eur, dove lei si era recata in visita con la scuola.

In occasione del 70esimo compleanno dell’ex marito, Paola ha voluto condividere su Facebook il suo ricordo di quell’incontro: “Ti ho conosciuto che avevi 19 anni. Oggi saranno 70. Ma non sarà il tempo a separarci più di quanto non abbia fatto la vita che ho attraversato con te, mentre tu attraversavi la mia. Buon compleanno, Claudio mio”. Insieme, Claudio e Paola hanno avuto un figlio, Giovanni, che oggi ha 39 anni. “Diventare padre mi ha fatto riscoprire le cose belle della vita e il fatto che dopo tanti anni sia ritornato ad esibirmi su un palcoscenico è dipeso in gran parte da questo”, si legge in una sua intervista a Famiglia Tv rilasciata proprio nel periodo della sua nascita.

Chi è Rossella Barattolo

Claudio e Paola hanno divorziato nel 2008 senza particolari scontri. Come testimonia il post di lei, infatti, i due continuano a rispettarsi e stimarsi a vicenda. Prima ancora del divorzio, negli anni Novanta, Claudio intraprese un’altra relazione con Rossella Barattolo, sua manager conosciuta nel 1987. Quest’ultima è un’ex impiegata di una multinazionale petrolifera con alle spalle diverse esperienze lavorative e di studio tra gli Usa e il Regno Unito.

Non si hanno notizie sull’infanzia e sull’adolescenza di Rossella, che è nata a Taranto nel 1958 ma sembra aver viaggiato molto in giro per il mondo. Con Baglioni, nel 2003, ha fondato O’Scia, un’organizzazione no profit che si occupava del festival di musical leggera di Lampedusa e delle attività di sensibilizzazione sul tema dell’immigrazione. La fondazione ha chiuso nel 2013 per mancanza di fondi.

