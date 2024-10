Paola e Silvia Fondrieschi, chi sono le ex mogli di Giovanni Terzi

Paola e Silvia Fondrieschi sono le ex mogli di Giovanni Terzi, le donne che hanno segnato la sua vita sentimentale prima dell’incontro con Simona Ventura e della loro successiva storia d’amore. Il popolare giornalista e scrittore inizialmente è stato sentimentalmente legato a Paola, di cui però non si conoscono informazioni aggiuntive: la coppia è convolata a nozze e dalla loro relazione è nato un figlio di nome Lodovico, salvo poi separarsi per motivi ignoti. “Io penso che ogni rapporto è un rapporto che si potrebbe ricucire, ma non c’è la volontà di farlo. E tutto sta lì, nella capacità di farlo evolvere”, aveva ammesso Giovanni Terzi al magazine Visto, in riferimento alla separazione dalla moglie.

Il secondo matrimonio è invece quello con Silvia Fondrieschi, anche lei poco conosciuta ai più e lontana dal mondo dello spettacolo, dalla quale ha avuto il secondo figlio Giulio Antonio. Anche con lei è arrivata la separazione e, sebbene anche in questo caso siano ignoti i motivi, sappiamo che sono rimasti in buoni rapporti. Ora il giornalista è innamoratissimo della sua Simona Ventura: dopo aver ufficializzato la loro storia d’amore nel 2018, la coppia ha pianificato il matrimonio per il 2020, salvo poi rimandarlo a causa della pandemia da Covid-19. La cerimonia alla fine è stata programmata lo scorso luglio, quando sono diventati marito e moglie alla presenza di numerosi invitati.