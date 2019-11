Paola e Silvia Fondrieschi, ex mogli Giovanni Terzi/ Arriva la Ventura ad allargare la famiglia…

Chi sono Paola e Silvia Fondrieschi, prima e seconda moglie di Giovanni Terzi

Paola è la prima moglie di Giovanni Terzi e questo non è un mistero, così come che i due abbiano dato alla luce il primogenito di entrambi, Lodovico. Del loro matrimonio tuttavia non si sa nulla, anche se secondo alcune voci di corridoio sembra che sia terminato nei primi anni del Duemila, quando il nome del giornalista viene accostato a quello della scrittrice Dalila Di Lazzaro. In base ad alcune dichiarazioni sulle sue ex, Terzi afferma comunque di aver mantenuto degli ottimi rapporti sia con Paola che con Silvia, la seconda ex moglie con cui ha avuto il figlio Giulio Antonio. Anche se a quanto pare le cose fra Giovanni e Paola non sono state sempre pacifiche, come rivela in un’intervista rilasciata proprio a suo figlio Lodovico per il settimanale Visto. Il giornalista infatti vede nel divorzio “un atto di estremo egoismo, in cui una mamma e un papà pensano prima a loro stessi che al proprio figlio“, ma si dichiara felice nell’apprendere che il primogenito abbia tirato un sospiro di sollievo quando i due genitori si sono separati. “Penso che ogni rapporto è un rapporto che si potrebbe ricucire“, continua Terzi, “ma non c’è la volontà di farlo. E tutto sta lì, nella capacità di farlo evolvere. Ma te lo dico a 52 anni, ormai maturo e adulto viste tutte le esperienze fatte“.

Paola e Silvia Fondrieschi: con Terzi una “famiglia allargata”

Dobbiamo tornare indietro al 2008 per ritrovare Silvia Fondrieschi all’altare con Giovanni Terzi. Il secondo matrimonio per lui, il primo per lei, celebrato al cospetto di Letizia Moratti. All’epoca i due, forti di un amore folle, avevano già dato alla luce il figlio Giulio Antonio che alle nozze aveva 9 anni. Innamoratissimi, la loro unione è terminata tuttavia alcuni anni più tardi, ma entrambi hanno deciso di mantenere dei rapporti più che ottimi. “Auguri Silvia! Sarà un anno speciale questo. La nostra famiglia allargata avrà un nuovo arrivo meraviglioso. Mi hai regalato Giulio con cui sei una mamma straordinaria e per cui non smetterò mai di ringraziarti. Insieme a Simona Ventura e Alessandro Contaldo, i nostri amori, siamo una squadra imbattibile“, scrive il giornalista su un post dello scorso settembre. Questo nuovo arrivo di cui parla non riguarda Simona Ventura, ospite di “Verissimo” nella puntata di oggi, sabato 30 novembre 2019, e futura moglie di Terzi, ma di un lieto evento che riguarda l’esperta di comunicazioni. Silvia infatti è in dolce attesa e sta per dare alla luce il secondo figlio, nato dalla sua relazione con Contaldo. In base ad un post pubblicato da quest’ultimo, scopriamo tra l’altro che manca solo un mese alla nascita del piccolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA