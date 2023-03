Paola e Silvia Fondrieschi, ex mogli Giovanni Terzi/ I figli Lodovico e Giulio Antoni

Giovanni Terzi: le ex mogli Paola e Silvia

Giovanni Terzi, ospite con Simona Ventura di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è stata sposato due volte prima di incontrare super Simo. Paola, di cui non si conosce quasi nulla, è stata la prima moglie del giornalista: la coppia ha avuto un figlio, Lodovico. Qualche anno fa, Terzi è stato intervistato dal figlio sulle pagine di Visto. In quell’occasione Lodovico aveva ammesso di aver tirato un sospiro di sollievo quando i genitori si sono separati: “Di questo tuo sollievo sono felice. Però io penso che ogni rapporto è un rapporto che si potrebbe ricucire, ma non c’è la volontà di farlo. E tutto sta lì, nella capacità di farlo evolvere”, ha commentato il giornalista e scrittore. Il 3 ottobre 2008 Giovanni Terzi ha sposato Silvia Fondrieschi. Le nozze sono state celebrate da Letizia Moratti al cospetto del figlio della coppia, Giulio Antonio, all’epoca 9 anni.

A distanza di anni, Giovanni Terzi e Silvia Fondrieschi sono rimasti in ottimi rapporti: “Auguri Silvia! Sarà un anno speciale questo. La nostra famiglia allargata avrà un nuovo arrivo meraviglioso. Mi hai regalato Giulio con cui sei una mamma straordinaria e per cui non smetterò mai di ringraziarti. Insieme a Simona Ventura e Alessandro Contaldo, i nostri amori, siamo una squadra imbattibile”, ha scritto su Instagram augurando il meglio alla sua ex compagna per la sua seconda gravidanza. Parlando dei suoi figli, Lodovico e Giulio Antonio, Terzi ha detto sulle pagine di Visto: “Spero che i miei figli percepiscano l’amore che ho per loro. Non penso ai miei figli e a quello che è stato mio papà con me, perchè pur essendo un padre meraviglioso, è stato anche assente. E speri che comunque i tuoi figli siano benevoli nel comprendere gli errori che tutti i genitori fanno, in quanto comunque persone”.

