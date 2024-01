Paola Egonu colpisce Davide Mazzanti con una pallonata/ Video, poi nel labiale l’insulto all’ex ct

Paola Egonu ha rincontrato Davide Mazzanti nella gara tra Vero Volley Milano e Itas Trentino di Serie A1, vinta dalla compagine della pallavolista classe 1998. I due non si erano lasciati nel migliore dei modi dopo l’esperienza in Nazionale, che ha inevitabilmente lasciato qualche scoria nel loro rapporto. È stato evidente in occasione di un episodio casuale avvenuto sul campo proprio durante la partita.

Diretta/ Milano Trento (risultato finale 3-0): Egonu 20, la Vero Volley va sul velluto! (oggi 7 gennaio 2024)

In un’azione di gioco, la giocatrice si è ritrovata a schiacciare un pallone, scegliendo la soluzione lungolinea con l’obiettivo di dribblare il muro avversario. Il suo tentativo è andato a buon fine, tanto che l’altra squadra non è riuscita a evitare il punto. Il colpo però era talmente forte che, nel tentativo di fermarlo, la sfera è finita con un rimbalzo tra la faccia e il collo dell’allenatore della Itas Trentino, che si trovava a bordo campo. Davide Mazzanti ha perso per qualche istante l’equilibrio, poi ha sorriso e ha alzato il pollice in su in segno di ok, proprio in direzione di Paola Egonu, la quale però è rimasta impassibile.

DIRETTA/ Perugia Monza (risultato 0-0) video streaming Rai: in campo, via! (oggi domenica 7 gennaio 2024)

Paola Egonu colpisce Davide Mazzanti con una pallonata: il video in Vero Volley Milano Itas Trentino

Nessun segno di scuse da parte di Paola Egonu dopo avere colpito involontariamente Davide Mazzanti. La giocatrice della Vero Volley Milano è andata subito in battuta per riprendere il gioco. Solo al momento del servizio, si è rivolta verso l’allenatore avversario e ha ricambiato il pollice in su. Un gesto distensivo, che però non ha trovato riscontro nel labiale della classe 1998, la quale sembrerebbe essere ancora parecchio risentita nei confronti dell’ex c.t. della Nazionale azzurra.

Il video che mostra le labbra di Paola Egonu muoversi proprio nella battuta successiva all’episodio incriminato, infatti, non lascia molti dubbi. La giocatrice pare avere rivolto un insulto abbastanza chiaro a Davide Mazzanti. Le sue parole non sono passate inosservate a coloro che stavano assistendo alla partita. Le immagini, per questo motivo, hanno subito fatto il giro del web, anche all’estero, dove la classe 1998 è molto sostenuta. Chissà se ci saranno ulteriori risvolti nella vicenda.

DIRETTA/ Vallefoglia Bergamo (risultato finale 3-1): la chiudono le marchigiane! (volley, 6 gennaio 2024)

tem italiano dizendo que a egonu chamou o mazzanti de SEU PEDAÇO DE MERDA kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk morta pic.twitter.com/FCbK0peCuG — lua (@tmjlua) January 7, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA