Paola Egonu, “La mia vita sentimentale?”/ “Non devo rendere conto a nessuno”

Paola Egonu sarà co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, al fianco di Amadeus, nella terza serata di giovedì 9 febbraio. Ventiquattro anni, nata a Cittadella da genitori di origine nigeriana, è una campionessa di pallavolo: nel 2015 è stata convocata per la prima volta nella Nazionale. Ha giocato con l’Imoco Volley di Conegliano e a giugno 2022 si è trasferita a Istanbul, al VakifBank Spor Kulübü. Per la sua prima volta al Teatro Ariston di Sanremo, Paola Egonu vestirà Giorgio Armani: “Mi ha sempre fatta sentire a mio ago e anche stavolta farà sì che mi senta comoda e bella. Mi fido”, ha detto in un’intervista a Repubblica.

Alta 1.93, la schiacciatrice porta il 46 di scarpe e non ha ancora deciso se indosserà i tacchi: “So che c’è la famosa scala. Credo che chiunque sarebbe un po’ agitato sul quel palco. Spero di non inciampare e soprattutto di non cadere, sarebbe veramente terribile”.

Paola Egonu: il monologo a Sanremo 2023

Sul palco anche Paola Egonu dovrà fare un monologo, come ormai tradizione: “Mi piacerebbe avere la possibilità di farmi conoscere come persona. Sento anche la necessità di dover chiarire certe cose, sa quello che è successo. Voglio chiarire il fatto che non odio gli italiani e l’Italia non mi odia. Adesso avrò un’ulteriore occasione per chiarirlo”, ha detto su Repubblica facendo riferimento a quanto successo dopo l’eliminazione dell’Italia ai Mondiali. La pallavolista è finita sotto i riflettori anche per la sua vita sentimentale, dalla storia con una ragazza alla vacanza con il pallavolista Michal Filip: “Non devo rendere conto a nessuno. Sono me stessa e non me ne faccio niente dei giudizi altrui. Anzi, mi incoraggia il fatto che mi senta libera di esprimermi: voglio sentirmi così sempre”.

