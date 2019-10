Paola Facchinetti e Leoluca Campagna si sono sposati/ Bouquet per Gemma (Trono Over)

Paola Facchinetti e Leoluca Campagna si sono sposati. L’ex dama e l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne si sono conosciuti nel 2013 e, dopo sei anni d’amore hanno finalmente coronato il sogno di diventare marito e moglie. E’ stato un grande giorno di festa non solo per la coppia, ma anche per tutti quelli che hanno visto e nascere il loro amore. Prima del momento fatidico, la coppia è stata raggiunta da Rudy Zerbi che ha raccolto le emozioni degli sposi. Paola confessa di non riuscire più a vivere senza Leoluca al suo fianco mentre l’ex cavaliere confessa che, a 63 anni, non avrebbe mai immaginato di poter vivere un amore così grande e puro. Un episodio, in particolare, ha fatto capire a Leoluca che Paola era la donna della sua vita. Poco dopo il loro incontro, infatti, Paola decise di portare a casa la sua futura suocera che, in quel momento, stava affrontando un momento delicato. “Da lì a poco sarebbe morta, ma ha vissuto il periodo più bello della sua vita”, ha spiegato Leoluca a Rudy Zerbi.

PAOLA E LEOLUCA DI UOMINI E DONNE SI SONO SPOSATI: GEMMA GALGANI CELEBRA LA CERIMONIA

Al matrimonio di Paola e Leoluca di Uomini e Donne, ha avuto un ruolo importante Gemma Galgani che, dopo aver incontrato la sposa non riuscendo a trattenere le lacrime per la grande emozione, è stata scelta dagli sposi per celebrare la cerimonia. L’ex cavaliere e l’ex dama del trono over si sono sposati presso il Comune di Torino e Gemma ha avuto l’onore di far diventare marito e moglie i suoi amici. Elegasntissima ed emozioantissima, Gemma ha così reso ancora più magico il giorno più bello della vita di Leoluca e Paola. Quest’ultima, poi, durante il ricevimento, ha fatto una cosa per la Galgani: il bouquet lanciato dalla sposa, infatti, è finito proprio tra le braccia di Gemma. La dama di Torino, dunque, sarà la prossima sposa del trono over di Uomini e Donne?

