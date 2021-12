Paola Fallaci, morta la sorella di Oriana/ “Bizzarra, radicale e molto sentimentale”

E’ morta Paola Fallaci, la sorella più giovane della nota scrittrice e giornalista Oriana, nonchè l’ultima delle tre sorelle ancora in vita. Aveva 83 anni, era nata nel 1938, e aveva collaborato con il quotidiano Il Tempo e il settimanale Oggi, rimanendo però sempre lontana dai riflettori. Ad eccezione di una ospitata a Domenica In, di Paola Fallaci non si discuteva quasi mai pubblicamente, se non dalla morte della sorella Oriana, quando aveva ingaggiato una lunga battaglia per l’eredità famigliare, opponendosi al figlio Edoardo Perazzi, nominato esecutore testamentario. Paola Fallaci era malata da tempo, ed ha trascorso questi ultimi anni di vita presso la casa di campagna a Casole, in provincia di Firenze, spegnendosi con massimo riserbo, come sottolinea Il Fatto Quotidiano.

A conferma di ciò, il fatto che il suo decesso sia avvenuto lo scorso 6 dicembre, così come annunciato dall’altro figlio, Antonio Perazzi, attraverso un post sulla sua pagina Facebook: “Ieri notte è morta mia madre Paola Fallaci, giornalista, femminista, mamma. Per starle vicino abbiamo passato due anni incredibili vicino a lei, tra la natura straordinaria di Piuca, infiniti ricordi e grandi progetti. La mamma era una persona bizzarra, radicale, molto sentimentale: ci volevamo sinceramente bene. Con lei si scioglie ogni radice con la mia famiglia di origine e si perde il cognome Fallaci anche se io, Benedetta e tutti i nostri figli conosciamo bene tutto il valore della mia famiglia e ne conserveremo la storia con orgoglio e riconoscenza. Mamma: ti ricordi quando ero bambino e mi svegliasti in piena notte per andare a vedere le stelle cadenti, abbracciati, sulla scala di Casole? Ne conservo ancora il ricordo del profumo affettuoso di gelsomino. Buonanotte mamma: ci ritroviamo in giardino”.

PAOLA FALLACI, MORTA LA SORELLA DI ORIANA: LA LUNGA BATTAGLIA PER L'EREDITA'

Interpellato dall’Adnkronos l’avvocato fiorentino Francesco Brizzi, da sempre al fianco di Paola Fallaci nelle diatribe giudiziarie, ha espresso “grande dolore” per la scomparsa, spiegando di non essere a conoscenza del decesso. Quello fra Paola Fallacia e la sorella più famosa, Oriana, è descritto come un rapporto di amore e odio da Il Fatto Quotidiano, sfociato poi nella sopra citata battaglia legale, dopo che la famosa scrittrice aveva escluso proprio la sorella dalla sua eredità. Dopo una lunga battaglia in tribunale, nel 2015 il giudice di Firenze Angeno Antonio Pezzuti dispose l’archiviazione dell’inchiesta, confermando Edoardo unico erede della zia.

