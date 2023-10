Paola Ferrari choc: “Mia mamma ha cercato tre volte di uccidermi”/ “Anni difficili, ma mi ritengo fortunata…”

Paola Ferrari e i ricordi del passato

Paola Ferrari si racconta nel salotto di Bella Ma’. Pierluigi Diaco, apre la nuova settimana del suo programma, ospitando nella puntata del 9 ottobre la celebre giornalista sportiva che torna indietro nel tempo ricordando gli anni difficili vissuti con la madre. “Da mamma, ho sempre paura di non essere all’altezza. Non sapevo se essere amica o mamma ma ho scelto di essere madre e sono fortunata perché ho due ragazzi che mi vogliono molto bene”, spiega la giornalista. Poi, il ricordo torna agli anni vissuti con la madre. “Mia madre ha cercato di uccidermi tre volte, almeno quelli che io ricordo“, afferma.

“Ho dovuto difendermi, poi a 13 anni sono andata via di casa e ho incontrato Enzo Tortora che, per me, è stato come un secondo padre perché mi ha aiutato in anni difficili e quindi mi ritengo anche fortunata”, aggiunge la giornalista.

Paola Ferrari e il sogno professionale

Considerata la giornalista sportiva più famosa della televisione italiana, Paola Ferrari è tornata al timone della storica trasmissione Rai “90° minuto”. Come giornalista sportiva, la Ferrari ha condotto tantissimi programmi di successo anche se, nel corso della sua lunga carriera, si è anche messa in gioco accettando sfide diverse come Ballando con le stelle a cui ha partecipato come concorrente. “Ma c’è qualche programma che ti piacerebbe condurre?“, chiede Diaco.

“Mi piacerebbe condurre un programma anche d’attualità perché avendo condotto per tanti anni il Tg2, ho una conoscenza generale. Anche un programma come il tuo“, risponde la giornalista che poi aggiunge – “sto scherzando”.

