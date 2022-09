Paola Ferrari, com’è nata la polemica con Diletta Leotta?/ “È molto brava, ma sono contraria…”

Paola Ferrari: “Diletta Leotta? Molto più brava di me alla sua età”

Tra Paola Ferrari e Diletta Leotta non scorre buon sangue. La giornalista Rai ha più volte criticato la giovane collega di DAZN. Un anno fa, ai microfoni, di Un giorno da pecora, la Ferrari aveva messo in dubbio la breve relazione della Leotta con Can Yaman: “Col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più”.

Anche a Verissimo ha poi ribadito la sua teoria: “Non ci credo perché sono a conoscenza di una sua passione importante per un’altra persona, ma fa bene a divertirsi”. Nell’intervista su Canale 5, Paola Ferrari ha spiegato chiaramente il suo punto di vista su Diletta Leotta: “Parlo sempre di lei? Me lo chiedono i giornalisti. La trovo molto brava per l’età che ha. Molto più brava di me alla sua età”.

Ecco da dove nasce la faida tra le due giornalista sportive Paola Ferrari e Diletta Leotta

Sollecitata da Silvia Toffanin, Paola Ferrari ha spiegato da dove è nata questa “faida” con Diletta Leotta: “Tutto nasce da una domanda di un collega che mi chiede cosa penserei se mia figlia fosse come lei. E ho detto no, perché mia figlia si deve accettare. Non sono contraria alla chirurgia ma bisogna accettarsi e non lo trovo positivo. Penso sia una ragazza brava”. Secondo la storica giornalista sportiva la giovane collega non vuole diventare una grande giornalista, ma ambisce a una carriera nello spettacolo e per farsi strada sta usando anche il suo aspetto: “Sono contraria al ruolo della donna fisicamente troppo esposta in questo lavoro, non è l’arma della seduzione che serve per essere credibile, ma ognuno è libero di fare quello che vuole. In questo modo diventiamo merce interscambiabile”.

