Paola Ferrari come Sharon Stone/ Video, accavallamento di gambe alla Basic Instinct

Siparietto piccante andato in onda ieri sera, in diretta tv su Rai Uno, con protagonista la bella e brava Paola Ferrari. La storica giornalista sportiva della televisione pubblica, durante il pre-partita in studio del match fra Francia e Germania per i campionati europei di calcio 2020, ha ricordato da vicino l’affascinante Sharon Stone in Basic Instinct. Paola Ferrari è stata infatti pizzicata dalle telecamere di Rai Uno, video che potete trovare in fondo a questa pagina, mentre accavallava le gambe proprio come la femme fatale del thriller erotico anni ’90.

Ovviamente Paola Ferrari non lo ha fatto con malizia, il suo è sembrato quasi un gesto incontrollato, ma qualcosa si è visto, e il filmato ha scatenato i numerosi fan della bella conduttrice di casa Rai, divenendo virale nel giro di poche ore. Dagocafonal, l’account di Dagospia, ha contribuito poi alla diffusione dello stesso video, pubblicandolo sulla propria pagina Instagram, post poi preso d’assalto da numerosi commenti, fra chi ha scritto “e Sharon Stone muta”, ma anche “La famosa galleria del vento della Ferrari!”, quindi “Rai instinct”, più una serie di offese e insulti che ovviamente noi non pubblichiamo.

PAOLA FERRARI COME SHARON STONE, MA OCCHIO AGLI ERRORI…

Paola Ferrari ieri ha rubato la scena, come sottolineato da Fanpage, anche per alcuni strafalcioni sui nomi dei calciatori in campo, leggasi Homeless, Mappé, Pobgall e Varenne, la storpiatura di Hummels, Mbappè, Pogba e Varane, che sono entranti in tendenza su Twitter praticamente live. I video degli errori sono addirittura finiti sui siti stranieri, e qualcuno ha commentato, ironico: “Paola Ferrari, giornalista sportiva della RAI, finora non ha disputato un buon torneo. Pronuncia tutti i nomi – tranne quelli degli Azzurri ovviamente – sbagliati”.

Una serata senza dubbio particolare per la storica giornalista della tv pubblica, ma siamo certi che questa sera, in occasione del ritorno in campo dei nostri azzurri (impegnati alle ore 21:00 all’Olimpico di Roma contro la Svizzera), si rifarà con gli interessi.





