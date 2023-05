Paola Ferrari, “De Stefano? Ha rinunciato al mondiale femminile”/ La replica dell’ex direttrice di Rai Sport

Paola Ferrari: “Alessandra De Stefano ha rinunciato al mondiale femminile”

Paola Ferrari è stata ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari e Geppi Cucciari nel programma “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1. La giornalista sportiva ha commentato il nuovo della Rai dopo le ultime nomine: “Sono contenta che ci sia stato un cambiamento in Rai, direi una bugia se affermassi il contrario. Il cambiamento che ho preferito è stato sicuramente quello di Rai Sport”. Il nuovo direttore del canale sportivo è Jacopo Volpi.

La Ferrari si è poi lasciata andare ad alcune considerazioni su Alessandra De Stefano, ex direttrice di Rai Sport: “Non è che lei non mi piacesse, io ho giudicato quello che ha fatto con me e con la testata. Ad esempio, scegliere di rinunciare a mandare in onda il mondiale femminile”, facendo riferimento alla vicenda dei diritti per la messa in onda del prossimo mondiale di calcio femminile.

La risposta di Antonella De Stefano dopo la replica della Rai

Dopo le dichiarazioni di Paola Ferrari sui diritti per la messa in onda dei Mondiali di Calcio Femminile, la Rai ha dovuto rettificare tramite una nota: “Sull’edizione 2023 del Campionato del mondo di calcio femminile non è stata presa ancora alcuna decisione. È in corso da tempo una trattativa con la FIFA per l’acquisizione dei diritti di trasmissione”. Chiamata in causa dalla giornalista, anche Alessandra De Stefano è intervenuta sulla vicenda. “Senza commento” ha scritto l’ex direttrice di Rai Sport riportando una nota dell’Adnkronos in cui si ricostruiva la vicenda. Donatella Scarnati, ex Rai Sport ora in pensione, ha preso le difese dell’ex direttrice: “Ma non è vero. Alessandra De Stefano ha sempre puntato sul calcio femminile. Bisognerebbe ricordare le ore che abbiamo dedicato all’europeo in Inghilterra. Ore di trasmissione su Rai 2 in diretta. Io ero lì. Per i mondiali chiedere ai responsabili dei diritti, please”. La De Stefano ha risposto: “Dona noi abbiamo dato sempre il massimo. Onestà e trasparenza. Su tutto e con tutti”.

