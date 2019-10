Paola Ferrari/ “Desidero avere altri due figli a 60 anni”

Paola Ferrari e il sogno di diventare di nuovo mamma: la giornalista Rai ha raccontato ai microfoni di Chi di desiderare di avere altri due figli in affido alla vigilia dei suoi sessant’anni. Madre di due figli già grandi, Virginia e Alessandro, la Ferrari ha spiegato al settimanale: «Vorrei avere almeno quattro figli. Ho pensato di ricorrere all’aiuto di una madre surrogata; ma, quando ho parlato del progetto, in famiglia c’è stata una grande discussione. E così io ho fatto un passo indietro». Paola Ferrari ha spiegato di aver pensato a una madre surrogata perché dà la possibilità di avere un bambino a chi non lo può avere ma – dopo un viaggio negli Stati Uniti per informarsi – di aver desistito «quando ho visto che mio marito e i miei figli non erano d’accordo».

PAOLA FERRARI: “SOGNO DI AVERE ALTRI DUE FIGLI”

Dopo il confronto con il marito Marco De Benedetti ed i due figli, Paola Ferrari ha spiegato di non aver comunque abbandonato l’idea di allargare la famiglia: la giornalista pensa all’affido, «magari di due fratelli». La giornalista ha rivelato di voler coronare il suo sogno entro un anno: «E’ la più grande scelta d’amore che si possa fare, perché un genitore affidatario sa fin dall’inizio che i ragazzi non rimarranno con lui». La Ferrari ha sottolineato di sapere cosa voglia dire avere un’infanzia difficile e per questo crede che aiutare i ragazzi meno fortunati sia la scelta giusta: «Sarebbe un dono per loro, ma soprattutto per me». Un’ipotesi condivisa anche dal resto della sua famiglia: «Su questo sono tutti d’accordo. E sono felici di poter aiutare un bambino che c’è già piuttosto che metterne al mondo un altro con l’aiuto di una madre surrogata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA