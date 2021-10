Paola Ferrari: “Diletta Leotta come Jessica Rabbit”/ “Ma indosserei il suo vestito”

PAOLA FERRARI: DOPO IL MONDIALE? FORSE SMETTO

Ospite della trasmissione Un Giorno da Pecore, su Rai Radio 1, Paola Ferrari è tornata a parlare della diatriba con Diletta Leotta, della sua esperienza in Rai come giornalista sportiva, di Italia Spagna che questa sera si gioca per la semifinale di Nations League e del suo possibile addio dopo il Mondiale in Qatar. Ne aveva già parlato qualche giorno fa, ha confermato ora dicendo che “bisogna cambiare, vedremo cosa accadrà” e, citando Tokyo – un personaggio della celebre serie tv La Casa di Carta – ha ammesso di voler essere così nella Rai, anche a 61 anni.

Intanto per presentare Italia Spagna sarà affiancata da Luca Toni, uno che non ha bisogno di presentazioni e che è anche campione del mondo; la Ferrari scherza sulla sua altezza e dice che gli abbasserà lo sgabello di due tacche, così che lei non sembri bellissima. Un altro piccolo riferimento a quella polemica con Diletta Leotta, ma intanto dice che tra José Mourinho e Zlatan Ibrahimovic trova decisamente più affascinante l’attaccante svedese, e che lo Special One lo lascerebbe volentieri alla sua amica Alba Parietti.

Su Diletta Leotta, intanto Paola Ferrari è stata interpellata circa i problemi di connessione di Dazn, argomento che ha tenuto banco all’inizio della Serie A: per lei “dovrebbe fare una bella trasmissione generalista” e riguardo il circoletto, che come tutti anche lei vede quando guarda le partite, ci si fa l’abitudine; poi però è tornata a parlare della giornalista passata anche da Sky citando Jessica Rabbit, ovvero il vestito che, rimandando al celebre personaggio cartoon, era stato indossato dalla Leotta in occasione del suo compleanno.

“Le stava benissimo, anche se negli Stati Uniti l’immagine di Jessica Rabbit è stata abolita per l’immagine che dà della donna”. Con una battuta Paola Ferrari, che appunto compie gli anni, ha detto che le piacerebbe festeggiare il compleanno come fatto dalla Leotta, indossando quel vestitino di plastica. Evidentemente le polemiche legate al ruolo della giovane conduttrice di Dazn, e sulla sua immagine, non si placano ancora… Intanto, a proposito di stile, la Ferrari accoglie con soddisfazione la presenza di Daniele Adani, appena scoperta, in studio: “Mi piace, spero si presenti elegante in rispetto della nazionale”.

