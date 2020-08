Paola Ferrari: “Diletta Leotta giornalista? No, è una showgirl”/ “Io ho un altro DNA”

Paola Ferrari torna a punzecchiare Diletta Leotta. Lo fa in un’intervista rilasciata a VeroTv, in cui ammette di non considerarla una vera e propria giornalista sportiva. “Non ho niente contro di lei, è una bellissima ragazza e sta facendo bene la sua strada, molto diversa dalla mia, perchè più incentrata sullo spettacolo.” ha esordito la Ferrari, per poi precisare il suo pensiero “Lei non è la giornalista sportiva per come la intendo io, è più una showgirl. Ha le corde per farlo… io no, ho un altro DNA”. Nel corso dell’intervista Paola Ferrari ha parlato anche di alcune trasmissioni televisive, partendo da una storica della Rai che è Chi l’ha visto. “Dico sempre alla mia amica Federica Sciarelli che vorrei condurre Chi l’ha visto. Andrei a fare anche la sua valletta!” ha ammesso la giornalista.

Paola Ferrari, dalla Sciarelli a Chiambretti a Tiki Taka

Rimanendo in tema Federica Sciarelli, Paola Ferrari ha dichiarato che: “Fa benissimo a non lasciare la conduzione di Chi l’ha visto, sarebbe un vero peccato se lo facesse”. L’intervista è andata avanti analizzando anche un’altra trasmissione, stavolta sportiva e di Mediaset: Tiki Taka. Piero Chiambretti ha ufficialmente preso il posto di Pierluigi Pardo alla conduzione e si prepara dunque a partire con un’edizione tutta rinnovata. La Ferrari in merito ha dichiarato di non essere particolarmente d’accordo con questo cambiamento: “Chiambretti è sicuramente bravissimo, ma Tiki Taka doveva nascere e morire con Pierluigi Pardo, di cui sono una fan.” ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA