Paola ferrari: “Diletta Leotta? Nulla contro di lei”/ “Ma è il contrario di tutto quello che…”

Paola Ferrari, nuove dichiarazioni su Diletta Leotta

Schietta e sincera, Paola Ferrari, nel salotto di Bella ma’, ha svelato dettagli inediti sulla sua vita lavorativa. Oltre ad aver confermato di aver ricevuto la proposta di fare l’opinionista al Grande Fratello Vip, ha parlato anche di Diletta Leotta. Quest’ultima è considerata il volto della serie A e con la sua bellezza e professionalità, ha conquistato tutti. Del ruolo che, oggi, diletta Leotta occupa nella televisione sportiva, ha parlato Paola Ferrari rispondendo con sincerità alla domanda di un ragazzo del cast fisso del programma di Pierluigi Diaco.

Paola Ferrari: "Opinionista del Grande Fratello?/ "Ne ho parlato con Signorini, mi sarebbe piaciuto ma..."

“Io in realtà non ho nulla contro Diletta Leotta ma è il contrario di tutto quello che io ho sempre portato avanti, una donna che fosse apprezzata dal mondo maschile, e il calcio lo è, per la sua professionalità e non per la sua bellezza ma nel suo caso la bellezza è prorompente“, le parole della Ferrari.

Paola Ferrari: "Sogno un talk sul calcio in giro per l'Italia"/ "Gli hater? Ti feriscono e fanno del male"

Paola Ferrari, Diletta Leotta e la chirurgia

Paola Ferrari ha sottolineato la bravura di Diletta Leotta in ciò che fa aggiungendo, però, che è molto diversa da quella che è stata e che è lei in televisione. “È una collega ma non è una giornalista perché è una showgirl e sono sicura che farà anche molto bene in quel settore. È una bellissima ragazza, sottolineo e molto più brava di come ero io alla sua età”, ha aggiunto.

Infine, parlando della chirurgia estetica, ha detto: “Non sono contraria alla chirurgia estetica ma non per diventare un prototipo di sessualità per attrarre un uomo. Un conto è volersi sistemare e un altro è voler diventare un oggetto per attrarre sessualmente.»

Paola Ferrari paparazzata con un uomo misterioso: le foto a Ibiza/ È finita col marito Marco De Benedetti?

© RIPRODUZIONE RISERVATA