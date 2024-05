Paola Ferrari e il tumore al viso, la rivelazione sulla malattia/ “Meno drammatico di quello già avuto”

Paola Ferrari e la malattia: “Meno drammatico di quello già avuto“

Paola Ferrari, oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo su Rai 1 a La volta buona, nel corso della sua vita ha spesso dovuto affrontare numerose difficoltà, in particolate legate alla salute. L’ultima risale allo scorso gennaio quando, in un’intervista rilasciata a Monica Setta a Storie di donne al bivio, ha rivelato di avere un tumore al viso fortunatamente non grave e risolvibile in un breve periodo. In quell’occasione, Paola Ferrari parlò a cuore aperto della malattia e svelò di doversi sottoporre ad operazione per rimuoverlo.

“Ho avuto un cancro e anzi ti dico che ne ho un altro, molto piccolo, che è stato scoperto da poco e andrò a operarmi fra qualche giorno. Ma poi sarò comunque la domenica a condurre la mia trasmissione”, aveva confessato sulla malattia, ora ampiamente superata e che le ha permesso di ritornare al timone di 90° minuto. “È un carcinoma basiliare, sempre sul viso, l’ho scoperto un mese e mezzo fa, ma è assolutamente allo stadio iniziale e quindi è molto meno drammatico di quello che ho già avuto. Si risolverà in un giorno. È piccolo piccolo e guarirò senza problemi“, aveva assicurato, rivolgendo poi al pubblico un messaggio sull’importanza della prevenzione.

Paola Ferrari e la malattia, dal carcinoma al tumore al viso

Ma Paola Ferrari ha dovuto affrontare un’altra malattia in passato. Era il 2014 quando la conduttrice si sottopose ad un delicato intervento durato 3 ore per rimuovere un carcinoma. “Ho incontrato il primario nei corridoi che mi ha chiesto: ‘Ma che cos’hai lì?’. Io pensavo fosse un brufolo. Lui non era convinto, mi ha controllata con i macchinari che hanno loro. In realtà si trattava di un carcinoma nodulare infiltrante, una cosa piuttosto seria. Necessitava di un intervento importante di rimozione”: così racconto la malattia scoperta per un caso fortuito.

“È un tumore che cresce sotto e ti mangia il viso, i nervi della pelle e degli occhi. È infido, come purtroppo molti tumori. Mi hanno dato più di 40 punti. Ci sono chirurghi bravissimi anche dal punto di vista estetico. Fate attenzione al sole e fatevi vedere se avete dei dubbi. Diamo sempre fiducia ai nostri medici”.











