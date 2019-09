Paola Ferrari: foto carcinoma al viso/ “Ho rischiato paresi, prevenzione salva vita”

Paola Ferrari choc su Instagram: la nota conduttrice ha condiviso una foto che ha allarmato i suoi fan. In passato ha dovuto combattere un carcinoma al viso e sui social ha mostrato i segni della sua battaglia contro il cancro. Lo ha fatto nel post con il quale ha spiegato che non potrà essere ospite a “Porta a Porta” per parlare di tumore e prevenzione. «Purtroppo non posso esserci», ha scritto Paola Ferrari. E poi ha lanciato un messaggio molto importante: «La prevenzione salva la vita». Alcuni suoi fan però non hanno subito capito che quella foto risaliva al periodo in cui ha dovuto affrontare il carcinoma al viso, quindi si sono preoccupati per le sue condizioni di salute. «Come mai questo volto? Cos’è successo?» e «Ma che hai fatto?» sono solo alcuni dei commenti comparsi sotto il post di Paola Ferrari. Ma qualcuno più attento ha poi ricordato agli altri followers: «Ha avuto un carcinoma al viso».

PAOLA FERRARI, FOTO CARCINOMA AL VISO “HO RISCHIATO LA PARESI”

Tra i fan di Paola Ferrari c’è anche chi ricorda la battaglia combattuta dalla conduttrice contro il cancro. «Ricordo quel tuo periodo, la pausa e il coraggio e forza che hai avuto di combattere questa malattia», ha scritto infatti un utente su Instagram. La “regina” di Rai Sport ha infatti una cicatrice sul viso che parte dal naso e arriva fino alla guancia. Quello è il segno della prova a cui si è sottoposta nel 2014. Fu operata per rimuovere un carcinoma. Ne parlò a La Vita in Diretta, spiegando che pensava fosse un brufolo. «In realtà si trattava di un carcinoma nodulare infiltrante, una cosa piuttosto seria. Necessitava di un intervento importante di rimozione». Paola Ferrari spiegò in quell’occasione che quel tumore le stava mangiando il viso, i nervi e gli occhi. «È infido, come purtroppo molti tumori. Mi hanno dato più di 40 punti». Ma lei si è sempre sentita molto fortunata. «In pochi mesi mi avrebbe dato una paresi», spiegò durante la maratona Rai di Telethon.





