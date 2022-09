Paola Ferrari: “Ho scoperto di avere un fratello”/ “Simone è morto a 36 anni…”

Paola Ferrari e la scoperta di avere un fratello

Senza filtri, Paola Ferrari si è raccontata nel salotto di Oggi è un altro giorno nel corso della puntata trasmessa il 13 settembre. Dopo il racconto toccante sull’infanzia difficile che ha avuto, la Ferrari, ai microfoni di Serena Bortone, si è lasciata andare ad una confessione parlando del fratello Simone. “Io sono figlia unica e ho sempre sognato di avere un fratello, maschio, con cui condividere il mio dolore”, confessa la giornalista.

Un sogno che si è realizzato pochi anni fa quando Paola era già diventata mamma nonchè una delle giornaliste italiane più famose. Improvvisamente, infatti, la Ferrari scopre di avere un fratello. “E’ stato il momento più felice della mia vita dopo la nascita dei miei figli e il matrimonio”, confessa Paola che, però, pochi secondi dopo scopre ciò che non avrebbe mai voluto scoprire.

Paola Ferrari e il lutto per la morte del fratello Simone

Dopo la grande gioia per aver finalmente il fratello che aveva sempre desiderato, per Paola Ferrari, arriva un grandissimo dolore. “Pochi anni fa una persona si è avvicinata a me e mi ha detto che avevo un fratello. Subito dopo, però, mi ha detto che era morto. Simone è morto a soli 36 anni”, spiega la giornalista che non nasconde il dolore per non aver potuto vivere con Simone il classico rapporto tra fratello e sorella.

“Anche lui era figlio unico”, dice la giornalista che aggiunge di aver poi contattato la madre di Simone che era cresciuto in un’altra famiglia – “Ma non diamo molti dettagli perchè non voglio arrecare dolore a qualcuno“, conclude la giornalista.

