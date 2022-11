Paola Ferrari, in tv con Adriano Panatta/ “Mio marito a pranzo con sua moglie!”

Paola Ferrari: il nuovo programma Domenica Dribbling

Paola Ferrari, ex volto della Domenica Sportiva, si gode la sua nuova avventura professionale: Domenica Dribbling, in onda la domenica pomeriggio su Rai 2, che conduce insieme all’amico Adriano Panatta. Nonostante il nuovo programma, Paola Ferrari non si è ancora digerito di essere stata rimossa dalla conduzione del pre e post partita del Campionato Mondiale di calcio 2022 in Qatar: “Volevo fermarmi per un anno, dopo quello che mi è successo nella scorsa stagione”, ha confessato la giornalista sportiva a Nuovo Tv. Ma l’idea di poter lavorare con Adriano Panatta – che conosce da più di 40 anni – l’ha spinta a tornare in televisione, anche se la Rai non ha accolto tutte le sue proposte per il programma: “Evidentemente le mie idee non interessano molto a questa azienda”.

Dopo tre anni come ospite fisso a Quelli che il calcio, Adriano Panatta conduce il “secondo tempo” del nuovo programma sportivo Domenica Dribbling, il nuovo programma sportivo di Rai 2. Al suo fianco l’amica Paola Ferrari: “Staremo a vedere se siamo una coppia che funziona o se invece scoppierà”, ha scherzato sulle pagine di Nuovo tv. E ha aggiunto: “Tra noi c’è un bellissimo affiatamento e spero che il nostro piacere di lavorare insieme e il nostro divertimento arrivò anche al pubblico”. La giornalista sportiva ha svelato anche che il marito Marco De Benedetti e Anna Bonamigo, moglie di Panatta, si frequentano spesso: “Quando noi due siamo al lavoro sono loro ad andare a pranzo insieme”. Paola Ferrari e Marco De Benedetti stanno insieme da 27 anni e hanno avuto defili, Virginia e Alessandro: “È un ottimo marito e un straordinario papà”.

