Paola Ferrari: “Mia madre ha provato a uccidermi, mai perdonata”/ “Tumore al viso? Ho avuto paura che…”

Paola Ferrari, giornalista e conduttrice sportiva, ha parlato del doloroso passato in cui sua madre tentò di ucciderla diverse volte: “Aveva problemi di vario tipo, un po’ recuperammo ma non l’ho mai perdonata. Non riesco a pensare a lei con amore” ha dichiarato ai microfoni de Il Messaggero.

Rimanendo in tema ‘perdono, la giornalista ha poi parlato dell’attuale rapporto con Daniela Santanchè: “Siamo sempre state amiche, poi per anni ce ne siamo dette di tutti i colori e poi ci siamo riavvicinate. La scorsa estate, quando sono stata maltrattata dalla direttrice di Rai Sport, lei ha preso pubblicamente le mie difese e mi ha toccato il cuore“.

Ferrari ha avuto diversi scontri, in passato, con Diletta Leotta: “Non mi piace il modello femminile che porta avanti. Atteggiamenti così vistosi non fanno per me. Comunque a Rai Sport vado d’accordo con tante donne” racconta la giornalista a Il Messaggero.

Paola Ferrari ammette che nell’ambiente calcistico c’è ancora del sessismo: “Anche se tante cose sono cambiate, sì. Prenda l’età. A me dà fastidio quando la sottolineano perchè si lascia intendere che in certi posti, come la tv, le donne debbano essere accettate solo se giovani e belle. Con gli uomini si fa altrettanto? No. Tutti lavorano fino alla pensione senza problemi. Nessuno si sogna di dire quello è vecchio, quello ha la pancia o la barba bianca” ha sottolineato la cronista sportiva. Nel 2019, il volto televisivo ha dovuto combattere con un tumore al viso: “Ho avuto paura che mi portassero via mezza faccia, mi hanno messo 25 punti e in futuro non escludo di intervenire.“

