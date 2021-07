Paola Ferrari perde causa contro Mino Raiola/ “Vaffan*ulo non lede la reputazione”

Paola Ferrari ha perso la causa contro Mino Raiola ed è stata costretta dal tribunale di Roma a pagare le spese processuali sostenute dal noto procuratore. La nota giornalista sportiva, in tv in queste settimane per la diretta Rai degli Europei di calcio 2020, aveva citato il famoso agente di calciatori accusandolo di diffamazione dopo alcune dichiarazioni ai suoi danni. Tutto successe a giugno del 2017, quando Paola Ferrari aveva commentato sui social le vicende riguardanti il rinnovo del contratto di Donnarumma: quattro anni fa ci fu un lungo tira e molla fra il guardiano oggi del Paris Saint Germain e il diavolo, e la giornalista di casa Rai, stizzita, commentò: «Donnarumma non dovrebbe indossare la maglia della Nazionale per un anno», per poi aggiungere «Codice Etico? Quale peggior esempio di chi tradisce per i soldi?», e ancora «Chi indossa la maglia della Nazionale deve essere un esempio per i giovani e lui non lo è più».

Cinguettii che non erano piaciuti a Raiola, che due giorni dopo i tweet, attraverso una conferenza stampa, aveva replicato a muso duro: «Ho sentito una giornalista importante della Rai dire che Gigi dovrebbe essere tolto dalla Nazionale per un codigo (sic!) etico, perché si è venduto per soldi, una signora che ha sposato una persona che gestisce uno dei fondi… hedge fund più grandi del mondo».

PAOLA FERRARI VS MINO RAIOLA: LE MOTIVAZIONI DEL GIUDICE

Il riferimento era al marito di Paola Ferrari, Marco De Benedetti, imprenditore è corresponsabile del fondo di investimenti Carlyle, che secondo Raiola è un uomo che «si sveglia la mattina e pensa ai soldi, va a letto e pensa ai soldi». E ancora: «Perciò io mi incaz*o con quella Paola. Porca put*ana, come caz*o ti permetti di dire codigo etico. Tu? Codigo Etico? Ma vattene a fare in c*lo tu e tutto Carlyle». Per queste parole la giornalista aveva portato Raiola in tribunale, ma la giudice Valeria Chirico ha rigettato la richiesta di risarcimento da parte della giornalista, non ritenendo «le dichiarazioni in questione una condotta diffamatoria».

In merito alle parole colorite usate dall’agente, la giudice specifica che «“ma vattene a fare in culo” non costituisce condotta idonea a ledere la reputazione», ma rientra tra quelle «espressioni che, pur volgari, nel contesto di un generale fenomeno di impoverimento del linguaggio e del costume, sonodiventate di uso comune», assumendo altri significati: «“vaffanculo” viene impiegata nel senso di “non infastidirmi”, “lasciami in pace”» cosicché il Vaffa di Raiola sarebbe servito solo «a porre fine alla querelle, sia pur con maleducata insofferenza».

