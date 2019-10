Paola Ferrari/ “Qualcuno irrispettoso e arrogante mi ha fatto arrabbiare”. Ma chi è?

Paola Ferrari felice per gli ascolti della “Domenica Sportiva”, ma arrabbiata per il gesto irrispettoso di qualcuno. Ma chi? È abbastanza criptico il messaggio pubblicato dalla conduttrice su Instagram. «La Domenica Sportiva vince il suo Derby d’Italia. Anche ieri il programma sportivo più visto e con lo share più alto della giornata!! 10,07%, oltre 1 milione di telespettatori. Io & Jacopo grande coppia. Grazie Grazie a tutti voi», ha scritto inizialmente Paola Ferrari. Poi però ha aggiunto in un altro post per il quale sceglie un primo piano. «Ieri sera grande successo della DS con Jacopo Volpi. Oltre 10% Share. Ma c’è qualcosa o meglio qualcuno irrispettoso che mi ha fatto molto molto arrabbiare». E quindi ha concluso con un terzo post: «E a me gli irrispettosi arroganti non piacciono». Ma a chi si riferiva Paola Ferrari? Tanta la curiosità dei suoi fan, a cui per ora non ha dato una risposta.

PAOLA FERRARI, QUELLO SCONTRO CON SIMONA VENTURA…

Recentemente Paola Ferrari è stata protagonista di un botta e risposta a distanza con Simona Ventura. «Non riesco a capire la connessione fra Temptation Island Vip, che ha condotto lo scorso anno, e un programma sul calcio», ha detto la giornalista al settimanale Chi. Il ritorno della conduttrice in un programma Rai sportivo non la convinceva. «Sicuramente lei è la più brava conduttrice che ci sia per alcuni programmi, ma devo vedere come affronterà questa sfida». Era il 22 agosto e Paola Ferrari parlava de “La Domenica Ventura”, il nuovo programma dedicato al calcio su Rai 2. La risposta di Simona Ventura è arrivata attraverso le colonne del Corriere della Sera. «Paola Ferrari è un’amica. Disse la stessa cosa quando passai dal calcio all’intrattenimento: nel ‘94 mi portò fortuna e spero faccia altrettanto oggi». E poi una frecciatina: «Paola mi ha aiutato all’inizio della carriera: mi vide a un concorso di bellezza e fece il mio nome a Telenova. Insomma questi endorsement mi divertono. E comunque, per rispondere alla domanda di Paola: glielo faccio vedere domenica come si fa a passare da Temptation al calcio…».





