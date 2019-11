Paola Ferrari “Sequestrata a Roma 2 anni fa”/ La giornalista ricorda l’incubo

Paola Ferrari ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo post su Instagram, uno screen di una notizia riguardante una rapina in villa in quel di Roma, e che ha fatto tornare alla mente della stessa giornalista e conduttrice di casa Rai, lo stesso incubo vissuto tempo fa: “Come a casa mia due anni fa – scrive la Ferrari – rivivo un incubo. Grazie alle Forze dell’ordine che in quel momento difficilissimo mi hanno sostenuta e mi hanno dato coraggio”. La notizia postata dalla giornalista fa riferimento ad una rapina avvenuta questa settimana in una villa in via Quinzio Flaminio, tra l’Appia Nuova e il Parco degli Acquedotti, dove il padre e il figlio sono stati sequestrati da malviventi senza scrupoli, che si sono introdotti nella loro abitazione armati di pistola. I due rapinatori hanno sequestrato il figlio 24 anni, prima che questo stesse rientrando in casa, poco prima della mezzanotte.

LA RAPINA NELLA VILLA DI PAOLA FERRARI E DEL MARITO DE BENEDETTI

A quel punto, minacciandolo con una pistola, lo hanno obbligato ad aprire il portone di casa, per poi fare irruzione nella villa con ostaggio al seguito. Il bottino è stato di diecimila euro in contanti e del fuoristrada del padre, e in base a quanto descritto dalle due vittime i due ladri sarebbero originari dell’est Europa. Anche la villa di Paola Ferrari, come anticipato sopra, era stata assaltata da una banda di malviventi, quattro persone con passamontagna, veri e proprio professionisti e organizzati, che hanno fatto vivere delle ore di terrore alla giornalista nonché al marito, l’imprenditore e dirigente Marco De Benedetti. I quattro sono riusciti a portare via 100 mila euro fra oggetti preziosi e di marca, sequestrando la giornalista e il consorte per un incubo che sembrava non dovesse finire mai.

